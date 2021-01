Sony Playstation 5 :

Ubisoft publie ceci 14 janvier à 13 h 00 Temps péninsulaire espagnol le mise à jour 1.1.1 de Assassin’s Creed Valhalla. Le patch comprend des ajustements d’équilibre, améliorations des performances, correction de nombreux problèmes visuels, des fonctionnalités supplémentaires, des corrections de bugs avec l’interface, les compétences et le comportement des PNJ (personnages non joueurs) et bien d’autres choses.

La mise à jour aura un poids d’environ 6,45 Go en PC, 2 Go dans PS5, 2-3 Go (selon le pays) en PS4, 7,5 Go dans Xbox Series X / S et 6,6 Go dans Xbox One. Le correctif sera également appliqué avec toutes les améliorations et corrections apportées aux versions du plateformes cloud, Amazon Luna et Google Stadia (dans cette dernière version, l’erreur qui reflétait un temps de sauvegarde incorrect a été corrigée).

Parmi les nouvelles fonctions ajoutées par la mise à jour, il y en a deux importantes. D’une part, les contrôleurs pour PlayStation et Xbox One maintenant vibre lors du tir avec l’arc. De l’autre, le intégration avec Ubisoft Connect, ajouter réalisations de la plate-forme en jeu; Ceux dont les conditions ont déjà été remplies sauteront automatiquement lorsqu’une nouvelle mission sera terminée, et ceux qui sont basés sur l’exécution d’une action un certain nombre de fois seront déverrouillés lorsque l’action sera à nouveau exécutée.

Les bogues de son et de comportement pour les PNJ sont corrigés

Peu de détails sont donnés sur les améliorations apportées performance et stabilitéOn dit seulement que les deux parties ont été améliorées. A cela il faut ajouter correction d’erreur graphique, coupures, animations de personnages, sons (les cris de guerre ne seront plus entendus sans interruption) et autres aspects mineurs. On note également que “optimisé certaines textures” sur PS4.

Ont également été ajoutés améliorations d’accessibilité, comme la possibilité d’activer Speech to Text sur les cartes qui peuvent être trouvées dans le jeu et une fonction pour prévisualiser les options de sous-titres et daltoniens. Vous pouvez vérifier tous les changements et améliorations dans le notes de patch officielles (en anglais).

Assassin’s Creed Valhalla fait ses débuts sur 10 novembre sur PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X / S, Google Stadia et Amazon Luna; et le 12 novembre sur PS5. On estime qu’au cours de son premier mois, il a vendu plus de 1,7 million d’unités entre toutes les versions d’ordinateur et de console. Au cours de sa première semaine en Espagne, il a vendu plus de 34 200 unités uniquement au format physique pour consoles.