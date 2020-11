Sony Playstation 5 :

La semaine dernière, Assassin’s Creed Valhalla a reçu une mise à jour majeure qui visait à corriger les bugs, à améliorer le gameplay et à fournir de nouvelles options de performances. Le consensus général est que la version Xbox Series X s’est beaucoup améliorée, mais les joueurs ont critiqué le fait que, pour une raison quelconque, le jeu sur PlayStation 5 fonctionne moins bien qu’au lancement, alors qu’il s’agissait de la meilleure version console. Fonderie numérique -qui avait déjà analysé les graphiques- a étudié les versions après ce patch.

L’article précise qu’ils ont trouvé une petite occasion dans laquelle en effet la version PS5 souffre d’une petite baisse du taux d’images par seconde lors de la séquence d’introduction, mais dans le reste des situations où ils ont essayé, elle le fait avec le même framerate et la même résolution. dynamique qu’avant. Dans la Xbox Series X, en revanche, s a considérablement réduit la coupure sur l’écran -l’écran-déchirure-. Comment ont-ils réussi si vite? La solution d’Ubisoft a été abaisser la limite de résolution dynamique sur Xbox Series X pendant les heures de pointe afin que la déchirure soit réduite en retour.

Lors de leur lancement, les deux consoles avaient une limite de 1440p – le minimum – jusqu’à environ 1728p – de 67% à 80% de la résolution 4K. La version PS5 reste intacte à ces paramètres après le patch, mais sur Xbox Series X, il est descendu à 1188p -55% de 4K- bien que Digital Foundry se souvienne que le minimum n’est atteint que lorsqu’il est nécessaire, en général la résolution est beaucoup plus élevée. La raison pour laquelle Ubisoft n’a pas implémenté cette solution sur PS5 est inconnue, mais maintenant, le résultat est que la sensation de fluidité est meilleure sur Xbox Series X – moins de déchirure – et sur PlayStation 5, il y a plus de résolution.

Le patch ajoute également un mode 4K qui remplace 60 fps pour 30 fps, et l’analyse montre qu’elle fait exactement cela, les deux sont identiques et, bien qu’il ne soit pas exclu qu’à un moment donné une résolution dynamique puisse être utilisée, les tests confirment que les deux versions sont pratiquement identiques.

La version Xbox Series S

Une autre étude de cas est la Xbox Series S, qui avait ses propres limites au lancement, telles qu’une réduction des détails graphiques et une résolution dynamique d’environ 1296p. Après le patch, vous avez maintenant un mode 60fps, mais à un coût: la limite de résolution tombe à 720p, et fonctionne généralement à 800p, et pourtant la déchirure est visible. Il a ses inconvénients, mais au moins il donne la possibilité d’une plus grande fluidité aux joueurs qui ne sont pas trop préoccupés par la résolution – ou qui jouent sur de petits écrans.

Il reste encore des problèmes techniques à résoudre, tels que certaines secousses de caméra subies par la Xbox Series X, nous verrons donc encore plus d’optimisations dans les semaines à venir pour toutes les plates-formes, ce qui est compréhensible dans le lancement d’une génération où les développeurs doivent encore connaître le optimisations idéales pour chaque cas.