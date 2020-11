Sony Playstation 5 :

L’une des armes mythologiques les plus importantes du panthéon nordique des dieux est disponible dans Assassin’s Creed Valhalla. Nous vous disons comment obtenir la lance d’Odin.

Avoir une bonne arme dans Assassin’s Creed Valhalla est essentiel pour développer un bon combat et avoir de meilleures options contre nos ennemis. À Valhalla, nous pouvons tout trouver, mais il est toujours préférable de porter l’arme d’un dieu.

Et c’est encore mieux si ce dieu est le père de tout, Odin. La lance d’Odin, Gungnir, peut être trouvée dans le nouveau jeu de la série et étant d’une grande rareté sa puissance, même sans amélioration, est vraiment grande. Nous vous disons où il se trouve et comment l’obtenir.

Assassin’s Creed Valhalla – Comment obtenir la lance d’Odin, Gungnir (emplacement)

La première chose que vous devez savoir est que l’obtention de cette arme peut prendre du temps, non pas à cause de la procédure pour l’obtenir, mais de la manière de l’obtenir. Vous ne pourrez pas avoir Odin’s Spear avant la fin de l’histoire du jeu.

Pour obtenir Gungnir, nous devrons être rentrés avec Sigurd en Norvège. Une fois que nous sommes à ce stade de l’histoire, Sigurd conduira Eivor dans une caverne dans le coin nord-ouest de la carte appelée Goinnhellir. Ici se trouve un ancien temple où se déroulera la grande finale du jeu.

Pour obtenir la fameuse lance, une fois que vous êtes dans la grotte, il ne vous reste plus qu’à vous retourner à l’entrée du temple et à aller dans la direction opposée. Vous arriverez à une structure en pierre avec un passage où cette arme vous attend.

Maintenant, vous auriez une autre arme de grande puissance dans votre arsenal. Nous vous recommandons de lire également notre analyse du jeu pour plus de détails, comment voir la scène finale secrète, atteindre la meilleure fin du jeu, la meilleure armure, les meilleures armes, Lost Drengr et comment les trouver, les animaux légendaires, comment obtenir Excalibur, le L’épée du roi Arthur et 10 choses à savoir avant de commencer à jouer.