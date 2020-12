Sony Playstation 5 :

La chaîne de magasins GAME a annoncé qu’en raison des ventes de l’avent qu’elle organise aujourd’hui 9 décembre nous pouvons mettre la main sur Assassin’s Creed Valhalla – Édition Drakkar pour seulement 49,95 euros, soit environ 10 euros de moins que son prix habituel recommandé.

L’offre

Ceux, Nous vous informons que cette offre ne sera disponible aujourd’hui qu’à la fois en magasin et via son site internet, donc si vous voulez en profiter, nous vous recommandons de vous décider rapidement. Bien sûr, cette promotion s’applique aux versions PlayStation 4 et Xbox One du jeu.

Concernant l’édition en question qui est proposée, il est à noter qu’elle comprend, en plus du jeu, le Pack de Drakkar Berserker, un contenu téléchargeable qui apporte de nouveaux éléments de personnalisation pour notre corbeau et un ensemble de runes pour améliorer nos armes et armures.

De GAME, ils veulent également nous rappeler que nous trouverons chaque jour de nouvelles offres de l’avent jusqu’au 24 décembre, alors peut-être voulez-vous visiter leur site Web quotidiennement pour voir s’ils font la promotion d’un produit qui pourrait vous intéresser.

Les Vikings d’Assassin’s Creed

Assassin’s Creed Valhalla est le nouvel épisode de cette saga acclamée et réussie de jeux de rôle, action et furtivité en monde ouvert. Cette fois, comme son nom l’indique, nous devons devenir des Vikings et nous lancer dans la conquête de l’Angleterre.

Dans Vandal, nous avons le meilleur guide et dans l’analyse que nous y consacrons, nous commentons que “est un énorme RPG d’action qui se déroule dans un cadre très attrayant, et bien qu’il ne se démarque pas dans le jouable ou dans le récit, se réjouissant de la répétitivité de son contenu, la vérité est qu’il est très divertissant, pariant encore une fois sur une formule qui a connecté des millions de joueurs, peu importe à quel point nous pouvons le frapper. .