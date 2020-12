Sony Playstation 5 :

L’Association espagnole des jeux vidéo (AEVI) a rendu publiques sur son site Internet les données correspondant aux jeux qui ont dominé le marché espagnol en novembre. Les chiffres viennent de la main de Données de vente de jeux (GSD), une référence européenne sur le marché du jeu vidéo physique, où l’on note qu’Assassin’s Creed Valhalla était le jeu le plus vendu en Espagne ce mois-ci sur la plateforme PS4. Ils sont suivis par FIFA 21 et Call of Duty: Black Ops Cold War également pour la même console.

The Road to Valhalla, ainsi que FIFA 21 et Call of Duty Cold War ont frappé les ventes

Le titre qui nous plonge dans cette aventure mythologique, Assassin’s Creed Valhalla, a été le jeu qui est devenu le plus vendu en novembre dernier en Espagne. Ce n’est pas pour moins: de Ubisoft Ils l’ont déjà catalogué comme la meilleure version de toute la saga, applaudissant à la grande réception dont le titre a bénéficié de la part des utilisateurs. FIFA 21C’était également le jeu le plus vendu de GAME en octobre dernier, reflétant l’accueil chaleureux que le simulateur EA Sports a apprécié. Quant à Call of Duty: Guerre froide Black Ops Il s’agit également du jeu le plus vendu de la saga au format numérique.

Les plus vendus en novembre (dans le monde)

1. ASSASSIN’S CREED VALHALLA PS4

2. FIFA 21 PS4

3. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR PS4

4. TRAVERSEMENT DES ANIMAUX: INTERRUPTEUR DE NOUVEAUX HORIZONS

5. SPIDER-MAN: MILES MORALES PS5

6. INTERRUPTEUR MARIO KART 8 DELUXE

7. GUERRIERS HYRULE: INTERRUPTEUR AGE OF CALAMITY

8. ASSASSIN’S CREED VALHALLA XBOX SERIES

9. INTERRUPTEUR SUPER MARIO 3D ALL-STARS

10. SPIDER-MAN: MILLE MORALES

Playstation 4

1. ASSASSIN’S CREED VALHALLA

2. FIFA 21

3. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR

4. SPIDER-MAN: MILLE MORALES

5. REGARDER LES CHIENS: LEGION

6. MARVEL’S AVENGERS

7. GRAND VOL AUTO V

8. CRASH BANDICOOT 4: IL EST PRESQUE TEMPS

9. LE DERNIER DE NOUS PARTIE II

10. STAR WARS: SQUADRONS

Xbox One

1. CALL OF DUTY: BLACK OPS COLD WAR

2. FIFA 21

3. REGARDER LES CHIENS: LEGION

4. MARVEL’S AVENGERS

5. FORZA HORIZON 4

6. GRAND VOL AUTO V

7. STAR WARS: SQUADRONS

8. DONJONS MINECRAFT

9. RED DEAD REDEMPTION 2

10. CRASH BANDICOOT 4: IL EST PRESQUE TEMPS

Commutateur Nintendo

1. TRAVERSÉE DES ANIMAUX: DE NOUVEAUX HORIZONS

2. MARIO KART 8 DELUXE

3. GUERRIERS HYRULE: L’ÂGE DE LA CALAMITÉ

4. SUPER MARIO 3D ALL-STARS

5. MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION

6. AVENTURE RING FIT

7. JUST DANCE 2021

8. 51 JEUX MONDIAUX

9. SUPER MARIO PARTY

10. NOUVEAU SUPER MARIO BROS. U DELUXE

PC

1. SIMULATEUR D’AGRICULTURE 19

2. FOOTBALL MANAGER 2021

3. MINECRAFT

4. ASSASSIN’S CREED VALHALLA

5. SIMULATEUR DE VOL MICROSOFT

6. FIFA 21

7. LES SIMS 4

8. ANNO 1800

9. L’ODYSSÉE DE L’ASSASSIN

10. F1 2020

11. COMMAND & CONQUER: COLLECTION REMASTERED

12. ORIGINES DE CRÉDIT D’ASSASSIN

13. BATTLEFIELD V

14. TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

15. EURO TRUCK SIMULATOR 2