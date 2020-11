Sony Playstation 5 :

Assassin’s Creed Valhalla permet de choisir entre les modes performance et qualité sur toutes les consoles de nouvelle génération lorsque mise à jour 1.0.4 l’après-midi de ce 26 novembre à 13h00, heure de la péninsule espagnole. Le correctif résout également le problème de écran déchirant (image divisée) dans Xbox Series X / S, rééquilibre les éléments du gameplay et corrige de nombreux bugs.

Les joueurs de PlayStation 5 et Xbox Series X / S ils auront la possibilité de choisir entre Performance ou Qualité visuelle. Dans le premier, le jeu adapte la résolution et ses paramètres graphiques pour garder le 60 images par seconde (C’est la configuration existante dans les consoles les plus puissantes). Dans le second, la priorité est donnée à résolution et détails visuels en gardant 30 images par seconde; Ce paramètre est le paramètre par défaut pour Xbox Series S.

Un autre changement de poids concerne le parties sauvegardées, qui ont causé des problèmes à certains joueurs, en particulier à ceux qui ont utilisé la sauvegarde dans le cloud de Ubisoft Connect. Correction de “certaines occasions où Load Game n’affiche pas les parties sauvegardées “De plus, les fichiers de sauvegarde dans le cloud ont été renommés pour indiquer clairement qu’ils proviennent d’Ubisoft Connect, auparavant uniquement indiqué par une icône. Les jeux en nuage ont été supprimés du menu de sauvegarde pour éviter un écrasement involontaire. Enfin, une notification sera désormais affichée lorsque le téléchargement d’une sauvegarde de jeu sur le cloud est erronée.

La mise à jour occuper environ 5,3 Go sur Xbox Series X / S, 4,9 Go sur Xbox One, 2,5 Go sur PlayStation 5, 4,1 Go sur PlayStation 4 et 4,3 Go sur PC; Il s’appliquera également à Google Stadia et Amazon Luna. Le poids représente l’introduction d’autres changements, comme une nouvelle image sur l’écran titre, effets visuels supplémentaires pour améliorer les graphismes et un amélioration de la stabilité globale et les performances sur tous les systèmes. La déchirure d’écran a été stoppée dans les nouvelles machines Microsoft et dans PC correction d’une “fuite” dans l’utilisation de graphiques et mémoire RAM lors du passage du jeu au bureau.

À tout cela, il faut ajouter une longue série d’améliorations jouables, d’interfaces, d’activités et de comportements dans le monde ouvert: du inclusion de catégories de runes à une option qui attribue automatiquement tous les sous-nœuds lors du déverrouillage d’une compétence principale, en passant par une meilleure représentation numérique dans les dégâts lors de la mise à mort et l’élimination du matériel en double dans l’inventaire, entre autres choses que vous pouvez consulter dans le notes de patch (en anglais).

Le best-seller Assassin’s Creed au lancement

Assassin’s Creed Valhalla sortira le 10 novembre, marquant le lancement le plus réussi d’un jeu de la série, selon Ubisoft. Dans notre analyse, nous avons expliqué qu’il s’agit d’une livraison continue que ceux qui ont apprécié Origins et Odyssey apprécieront. Si vous avez déjà commencé vos aventures en tant que Vikings ou Vikings, parcourez notre guide pour ne pas laisser de côté un seul secret.