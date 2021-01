Sony Playstation 5 :

Mundfish a dévoilé, avec NVIDIA GeForce, une nouvelle bande-annonce Atomic Heart. Naturellement La vidéo est axée sur la démonstration des effets de lancer de rayons et DLSS de GeForce RTX, mais il sert aussi d’aperçu de ce jeu d’action qui, en plus du PC, arrivera bientôt sur PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4 et Xbox One, sans date précise pour l’Espagne ou le reste du monde.

Atomic Heart est décrit comme un RPG d’action dans une réalité alternative, une dystopa après la Seconde Guerre mondiale où l’URSS a subi une révolution technologique en construisant des robots et d’autres innovations. Le protagoniste est un officier du KGB qui pénètre dans l’une des installations corrompues contenant des robots qui ont commencé à se comporter étrangement.

Le jeu lui-même est un monde ouvert avec des régions diverses couvrant le terrain naturel et les usines, des passages secrets, des laboratoires secrets et plus encore. La plupart des ennemis seront les machines produites dans ces centres, et chacune a été conçue pour satisfaire un besoin de la population; cependant, ils ont également un programme de combat qui peut être activé en cas de guerre, ils sont donc prêts à faire face à nos progrès. Nous pouvons fabriquer des armes – et probablement d’autres types d’objets – avec les matériaux et les ressources que nous trouvons.

Conçu pour la nouvelle génération

«Le matériel de nouvelle génération offre une opportunité unique de compléter notre vision artistique et de livrer un jeu avec des graphismes spectaculaires sans coupure, ce qui était absolument essentiel dans la génération actuelle», a déclaré le studio de développement Mundfish en annonçant que le jeu fera également ses débuts sur PS5. et Xbox Series X / S. Les avantages des nouvelles consoles n’ont pas été mentionnés, mais On s’attend à ce que des effets de lancer de rayons et de meilleures performances que dans la génération précédente s’appliquent.