Sony Playstation 5 :

Consoles nouvelle génération PlayStation 5 et Xbox Series X / S Ils sont déjà disponibles en Espagne et dans le reste du monde et, avec eux, nous commençons également à découvrir différents accessoires ou périphériques qui ont été conçus avec ces nouvelles plates-formes à l’esprit.

Un nouvel exemple se trouve dans Audeze Penrose, un casque sans fil pour jouer avec PS5 et Xbox Series X / S qui ont les fonctionnalités les plus frappantes telles que Haut-parleurs de 100 millimètres, le plus grand dont on se souvienne dans un produit de ce type à jouer et qui sont spécialement conçus pour nous offrir la meilleure expérience sonore au niveau de la précision et de la clarté pour avoir un son immersif sans aucun type de distorsion.

Comme avec tous les écouteurs sans fil, il est toujours intéressant de connaître le type de connexion que vous utilisez, en vous retrouvant à cette occasion avec un signal de 2,4 GHz à faible latence avec une portée de 32 mètres et une autonomie de 15 heures pour résister aux sessions de jeu les plus longues. Ils ont également une connectivité Bluetooth de renforcement.

Un autre point intéressant est le microphone qui comprennent, conçu en collaboration avec la célèbre entreprise Shure pour nous offrir la meilleure qualité possible lorsqu’il s’agit de communiquer notre voix à nos coéquipiers avec un filtre pour réduire le bruit de fond jusqu’à 20 dB.

En décembre pour 299 $

«Nous sommes extrêmement fiers de lancer Penrose juste à temps pour les consoles de nouvelle génération», a commenté Sankar Thiagasamudram, PDG d’Audeze. “La PS5 et la Xbox Series X / S offrent des expériences sonores incroyables et Penrose est équipé pour tirer parti des caractéristiques audio de chaque console maintenant et à l’avenir.”

Audeze Penrose sera disponible en deux versions différentes, Penrose pour PS4, PS5, Windows 10 et Mac et Penrose X pour Xbox One, Xbox Series X / S et Windows 10. Dans les deux cas, son prix est 299 $ et sera mis en vente au cours du mois de décembre.