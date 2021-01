Sony Playstation 5 :

Jeux géniaux terminés rapidement 2021 a clôturé l’édition de cette année avec de grands chiffres: à cette occasion, l’événement solidaire a pu lever 2,75 millions de dollars, ce qui équivaut à environ 2,26 millions d’euros. Tout l’argent récolté sera entièrement alloué au Prevent Cancer Foundation. Les organisateurs voulaient partager les données avec la communauté via leur compte Twitter, où ils ont également écrit un message remerciant les participants. Dans cet article, nous vous laissons également les meilleurs speedruns de cette édition.

Notre total final # AGDQ2021 est de 2 758 847 $ pour @preventcancer! Nous espérons que vous avez passé un merveilleux moment à regarder toutes les pistes et les coureurs talentueux, et nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées dans l’événement, tous ceux qui ont fait un don et, bien sûr, vous tous d’être ici avec nous! pic.twitter.com/nBShMysTxR Jeux faits rapidement (@GamesDoneQuick) 10 janvier 2021

Awesome Games Done Quick 2021 clôt une nouvelle édition exceptionnelle

“Notre chiffre total final pour # AGDQ2021 est de 2 758 847 millions de dollars pour Prevent Cancer!“ont écrit les organisateurs de Awesome Games Done Quick 2021 sur leur compte Twitter.” Nous espérons que vous avez passé un merveilleux moment à regarder tous ces speedruns et ces talentueux speedrunners. Nous voulons remercier toutes les personnes impliquées lors de l’événement, à tous ceux qui ont fait un don et, bien sûr, à vous tous d’être ici avec nous“.

“Ceci conclut ce qui a été un # AGDQ2021 phénoménal! Votre soutien tout au long de la semaine a été spectaculaire et nous ne saurions trop vous remercier! “A déclaré un autre tweet.”# SGDQ2021 nous attend et les détails arriveront sous peu. Jusque-là, nous aurons régulièrement du contenu Hotfix sur notre Twitch, alors restez! ”

Meilleurs speedruns AGDQ2021

Jeux faits rapidement est une organisation qui s’occupe de lever des fonds à des fins de solidarité jouer à des jeux vidéo, essayer de battre les marques de temps et les défis. Il fonctionne depuis 10 ans, avec plusieurs rendez-vous tout au long de l’année à l’occasion des vacances d’hiver ou d’été. Les événements sont diffusés en direct, sans interruption, et tous les dons vont entièrement à des associations caritatives. Voici quelques-uns des meilleurs speedruns de cette année, mais vous pouvez tous les trouver sur ce lien.

Super Mario 64 aveugle

Manie sonique

Celeste avec un tapis de danse

Cuphead

Yooka-Laylee et l’impossible repaire

Silent Hill 3