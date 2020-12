Sony Playstation 5 :

Lors du gala de Les Game Awards 2020 la semaine dernière – dont vous pouvez lire le résumé en espagnol – le premier trailer de gameplay de Back 4 Blood a été présenté, un séquelle spirituelle par Left 4 Dead développé par Turtle Rock Studios. Maintenant, cette étude, en collaboration avec son éditeur Warner Bros. Games, a publié un deuxième bande-annonce de gameplay de ce titre coopératif.

Dans cette nouvelle vidéo, nous pouvons voir un extrait du gameplay de Back 4 Blood. C’est une remorque longue avec huit minutes de jeu. Vous pouvez y voir les inspirations claires que l’étude a tirées de ce titre réussi de tir de zombies coopératif: le gang de quatre survivants se bat contre des hordes de morts-vivants, à la fois avec des armes à distance et de mêlée. Sous ces lignes, vous pouvez voir la bande-annonce avec sous-titres en espagnol.

Vétérans contre monstres géants

Parmi toutes les séquences que nous voyons tout au long de ces huit minutes, il y en a qui se démarquent des autres, comme celle dans laquelle un monstre géant appelé Ogre briser le sol de la ville. Back 4 Blood indique clairement que son modèle d’ennemis sera tout aussi varié qu’il l’était dans les jeux Left 4 Dead. Il donne également des morceaux de son étapes destructibles et la technologie de démembrement zombie.

Back 4 Blood propose un histoire se déroulant dans une post-apocalypse zombie dans laquelle la majeure partie de l’humanité a été tuée ou infectée par un parasite mortel. Tout au long de l’aventure, nous contrôlerons un groupe de vétérans appelés Nettoyeurs, qui devra faire face hordes chevauchées pour essayer de récupérer le monde dans lequel ils vivent.

Retour en mode campagne de 4 BloodVous pouvez jouer à la fois en coopération et en solo grâce à un système appelé Drop-in and Drop-out qui permet de continuer à avancer dans l’intrigue avec n’importe quelle équipe en ligne: les joueurs peuvent se connecter et se déconnecter quand ils le souhaitent, sans affecter le jeu, et même jouer avec des partenaires contrôlés par l’intelligence artificiel. Incluez également un PvP multijoueur compétitif en ligne jusqu’à huit joueurs dans lesquels vous pouvez également contrôler les zombies.

Retour 4 Sang Il sortira le 22 juin sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC.