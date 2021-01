Sony Playstation 5 :

Depuis son annonce en 2019, Back 4 Blood est considéré comme le successeur spirituel de Left 4 Dead car ses créateurs, Studios de rock aux tortuesCe sont les mêmes qui ont travaillé sur le légendaire jeu de tir zombie coopératif et la proposition de ce nouveau jeu est très similaire. Cependant, dans une nouvelle vidéo publiée par les responsables, ils expliquent que ils ne veulent pas rester un clone de ce jeu, mais cherchent plutôt à “redéfinir le genre que nous créons nous-mêmes”.

Dans la vidéo, qui s’intitule Notre vision, expliquent la perspective créative avec laquelle ils ont abordé un projet que, selon eux, la communauté elle-même réclame depuis des années. Left 4 Dead est sorti à l’origine en 2008 et sa suite, qui n’était plus développée par Turtle Rock Studios, un an plus tard. Depuis lors, les fans de ce genre sont devenus orphelins, même si c’était toujours une communauté très active tant dans la création de contenu que dans le nombre de joueurs quotidiens.

Quelles sont les différences entre Back 4 Blood et Left 4 Dead?

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo insérée sur ces lignes, Turtle Rock Studios passez plus de six minutes à clarifier les différences entre Back 4 Blood et Left 4 Dead: expliquez, au début, que la façon dont ces personnages gèrent l’apocalypse zombie est différente du jeu original, puisque nous contrôlerons certains survivants immunisés contre le virus, ce qui lui donne un point de courage supplémentaire lorsqu’il combat les hordes d’êtres infectés.

Un autre point de séparation entre les deux jeux est que l’étude souligne que les confrontations Back 4 Blood sont beaucoup plus importantes à plusieurs égards: d’une part, profitez des nouvelles technologies pour établir niveaux avec beaucoup plus de zombies et plus d’espaces pour les combattre, d’autre part, ils expriment clairement leur intention de créer plus de types de monstres infectés et plus gros, ce que nous avons déjà vu dans les différentes vidéos de gameplay qui ont été montrées récemment.

Mais ce qui sépare le plus ce jeu de Left 4 Dead est sans aucun doute son système de cartes: au début de chaque partie, le directeur du jeu mettra sur la table une série de cartes qui modifieront des aspects du jeu pendant cette partie, provoquant plus de brouillard, la visibilité est plus limitée ou les hordes sont plus grandes et plus agressives, par exemple. Cela donnera variété chaque partie, même si elle se déroule sur la même carte. Les joueurs auront également leurs propres cartes de compétence qui donneront à leurs survivants différents avantages.

Si nous voyons beaucoup de nouvelles de Back 4 Blood ces derniers temps, c’est parce que le jeu Sortie le 22 janvier sur PS5, PS4, Xbox Series X / S, Xbox One et PC.