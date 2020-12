Sony Playstation 5 :

Back 4 Blood promet d’être la chose la plus proche de Left 4 Dead 3 que nous verrons à court terme. Ce jeu d’action développé par Turtle Rock Studios sort le 22 juin sur PC, Xbox One, PS4, Xbox Series X | S et PlayStation 5, et promet d’apporter tout ce que les fans de Left 4 Dead recherchent: coopération, fusillades et beaucoup de zombies. Cependant, l’étude a également ajouté quelques nouveautés à sa mécanique, telles que un système de cartes ou de cartes qui ajouteront des talents et des améliorations aux personnages, élargissant sa personnalisation et le caractère aléatoire des jeux.

Ce système de cartes vous permet de construire un deck avec des cartes qui ajoutent 10% d’endurance en plus, des avantages pour toute l’équipe ou de grandes améliorations dans un aspect au prix d’en aggraver un autre. Ces cartes se retrouvent tout au long du jeu et au fur et à mesure que vous progressez, et vous pouvez personnaliser différents decks. De plus, il Cartes de corruption qui déterminent le type de zombies uniques de chaque niveau et d’autres variables telles que les effets météorologiques, ce qui rend chaque jeu plus imprévisible.

Les impressions alpha fermées suggèrent qu’au moins certaines de ces cartes sont un peu déséquilibrées pour le moment, mais leurs effets pourraient bientôt être modifiés. Il est également difficile de savoir si le système de cartes fonctionnera uniquement en mode PvE – joueurs contre des ennemis contrôlés par l’IA. ou il aura également des effets en mode PvP -joueur contre joueur-.

Une nouvelle apocalypse zombie

Le mode campagne de Back 4 Blood propose un système coopératif appelé Drop-in and Drop-out qui permet de continuer facilement à faire avancer l’intrigue avec n’importe quelle équipe en ligne pendant que les joueurs entrent et sortent du jeu, et si nécessaire, jouer avec des coéquipiers contrôlés par intelligence artificielle. Ceux qui préfèrent un mode compétitif auront également des scénarios avec Jeux en ligne jusqu’à huit joueurs où certains utilisateurs contrôlent des zombies.