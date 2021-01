Sony Playstation 5 :

Square Enix a annoncé que Balan Wonderworld, le nouveau jeu de plateforme d’action Yuji Naka et Naoto Oshima, les créateurs de Sonic, ont une démo gratuite qui peut être téléchargée en Espagne à partir de minuit jeudi 28 janvier sur PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X / S, Xbox One et PC via Steam.

Une démo de deux heures

Pour les détails qui se sont produits, Cette version d’essai sera très généreuse dans le contenu, nous permettant de profiter de deux heures complètes de l’aventure avant sa mise en vente en mars prochain.

Être un peu plus précis, inclure trois des douze mondes que la version finale aura, nous permettant ainsi d’entrer dans le premier, le quatrième et le sixième pour jouer certains de ses actes. Dans le premier, nous pouvons également affronter un boss pour voir à quoi ressembleront ces batailles.

Un détail à noter est que la démo peut être jouée en solo et en coopérative locale. Cette dernière option nous permettra de combiner nos compétences avec différents costumes pour accéder à de nouveaux chemins qui ne seront pas disponibles si nous jouons en mode solo.

Le spectacle commence le 26 mars

Équilibre Wonderworld Il sera lancé dans les magasins en Espagne le 26 mars sur PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X / S et PC, nous offrant une aventure de plateforme 3D à l’ancienne qui nous mènera à travers différents mondes magiques.

Chez Vandal, nous avons récemment publié un article dans lequel nous avons compilé toutes les informations publiées par le jeu à ce jour. On y dit que “la question des costumes a retenu notre attention, des vêtements qui donneront aux personnages des capacités différentes et dont le nombre sera d’environ 80, un chiffre très remarquable “.