Bandai Namco Entertainment Europe offre le Version PC de Little Nightmares via la boutique en ligne européenne de la société. Pour ce faire, vous devez d’abord vous inscrire dans le Boutique Bandai Namco Si vous n’avez pas encore de compte, ajoutez le jeu au panier et effectuez l’achat. Une fois traité, un code vapeur à utiliser dans la boutique numérique de Valve.

Cependant, au moment d’écrire ces lignes, il semble que les serveurs de magasin rencontrent des problèmes, car les erreurs de connexion apparaissent fréquemment. De plus, la version du jeu proposée est la version standard, donc n’inclut pas l’abonnement de saison Secrets of the Maw qui ajoute trois contenus supplémentaires: The Depths, The Escondrijo et The Residence.

Pour profiter de Little Nightmares sur PC, votre ordinateur doit respecter les conditions suivantes exigences minimum et recommandé:

Le minimum

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bitsSW: Windows 7, 64 bitsProcesseur: Processeur Intel Core i3Mémoire: 4 Go de RAMGraphique: Nvidia GTX 460DirectX: Version 11Net: connexion Internet à haut débitEspace de rangement: 10 Go d’espace disponibleNotes complémentaires: SSE4.2 requis

conseillé

Nécessite un processeur et un système d’exploitation 64 bitsSW: Windows 7, 64 bitsProcesseur: Processeur Intel Core i7Mémoire: 8 Go de RAMGraphique: GPU Nvidia GeForce GTX 660DirectX: Version 11Net: connexion Internet à haut débitEspace de rangement: 10 Go d’espace disponibleNotes complémentaires: SSE4.2 requis

Aussi, nous vous rappelons que Little Nightmares est l’un des Jeux de janvier 2021 pour Xbox Live Gold, pouvoir jouer à la fois sur Xbox One et Xbox Series X / S; les abonnés au service de Microsoft peuvent le réclamer jusqu’au 31 janvier.

Little Nightmares 2 arrive en février

La promotion intervient un mois avant la sortie de Little Nightmares 2 suivant 12 février 2021 pour PC, PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et Nintendo Switch en Espagne (également au format physique) et dans le reste du monde. Dans Vandal nous avons pu le prouver à quelques reprises et nos impressions sont très positives.