Sony Playstation 5 :

Barbarian Simulator est un nouveau jeu d’action et d’aventure destiné à immerger les joueurs dans la lutte contre l’Empire romain. Développé par Jeux de l’empereur et édité par PlayWay SA, le titre vise à faire ses débuts en Espagne et dans le monde prochain 2021 sur PC via Steam. Pour le moment, on ne sait pas s’il fera ses débuts sur d’autres plates-formes. Nous avons déjà connu ses premiers détails et sa première série d’images, que nous vous laissons dans cet article.

Barbarian Simulator: Combattre l’Empire romain

De Emperor Games, ils mettent en évidence le système de combat qu’ils ont développé pour Simulateur barbare. “Grâce à lui, les joueurs peuvent aborder chaque bataille d’une manière complètement différente, ajustant leur style de jeu à la fois à leurs besoins et à la situation donnée “, affirment-ils dans leur communiqué. Le titre, décrit jeu d’aventure d’action, nous plonge dans une histoire de vengeance où la rébellion barbare se lancera pour récupérer les territoires dominés par les Romains.

“Devenez un barbare solitaire élevé sur la route de la guerre. Sa ville natale a été incendiée et sa famille et ses amis ont été réduits en cendres, “est la prémisse du jeu.” Maintenant, vous voyagez à travers l’Empire plein de vengeance, détruisant tous les postes de garde romains sur votre chemin et sauvant des centaines d’habitants, récupérant leurs territoires. Un jour, le chef de la résistance barbare remarque vos actions, vous trouve et vous propose une offre pour rejoindre son armée. Voulez-vous l’accepter? Ou serez-vous toujours un loup solitaire? “

“Devenez un barbare solitaire”

Nous aurons l’opportunité de personnaliser notre personnage, aussi bien que fabriquer de nouveaux objets en utilisant des ressources que nous avons trouvé lors de notre voyage. Tous ces ingrédients chercheront à plonger les joueurs dans une aventure que vous pouvez vivre à la première et à la troisième personne.

Tu peux trouver Tous les détails du jeu sur son site Web Steam. Il n’y a actuellement pas de date de sortie fixe, mais Barbarian Simulator devrait faire ses débuts sur PC l’année prochaine.