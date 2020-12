Sony Playstation 5 :

Batman: Arkham Knight est sorti en 2015 et après des années d’attente cet été, le nouveau Rocksteady: Suicide Squad: Kill the Justice League a été annoncé. Mais cela ne signifie pas que l’aventure de Batman à Gotham City est oubliée, et en fait, elle a maintenant été mise à jour avec un cadeau pour les fans qui l’apprécient toujours: deux apparitions gratuites. Selon le message sur Twitter, ils étaient très demandés par les fans et avec eux, le studio veut célébrer les vacances de Noël, bien que les designs ne soient pas exactement Noël.

Ces skins sont Zur En Arrh, apparu pour la première fois dans la bande dessinée de 1958 Batman The Superman of Planet-X!, Où nous rencontrons Tlano, le Batman de Zur-En-Arrh, et le Anime Batman, inspiré de celui du 2008 film d’animation Batman: Gotham Knight. Il convient de préciser que ces apparitions ne sont pas complètement nouvelles ou créées pour l’occasion, mais des récompenses qui sont offertes pour connecter le jeu avec un compte WBPlay. Soit parce que le temps de débloquer ces skins est passé, soit que le jeu n’a plus de support sur la page, maintenant tous les joueurs peuvent les utiliser simplement en mettant à jour le jeu et sans avoir besoin d’un compte sur le service.

Vous avez demandé, et nous n’avons pas pu nous empêcher de répondre avec un petit cadeau juste à temps pour les fêtes de fin d’année. À partir d’aujourd’hui, tous les joueurs de Batman: Arkham Knight peuvent accéder aux skins Zur En Arrh et Anime Batman via une mise à jour gratuite. pic.twitter.com/6zdKt2ouWC— Rocksteady Studios (@RocksteadyGames) 3 décembre 2020

Batman: Arkham Knight est sorti sur PS4, Xbox One et PC. Il est rétrocompatible avec la nouvelle génération, Xbox Series X | S et PlayStation 5, bien qu’il n’y ait pas d’améliorations spécifiques pour eux et, étant donné l’âge du titre, il ne semble pas probable qu’il soit mis à jour avec une optimisation des performances.

Le Batman le plus spectaculaire

La dernière aventure de Batman avait peu de nouveautés en dehors du contrôle de la Batmobile mais dans son analyse nous avons commenté qu ‘”il sait comment surmonter tout cela pour ne pas s’ennuyer à presque tout moment et nous avoir collés à notre télévision ou moniteur du début à la fin. des comptes, Qui peut résister à devenir Batman et à sauver Gotham des criminels qui le ravagent?“.