Les Speedrunners ont déjà étudié les niveaux de Hitman 3 au millimètre … et ont trouvé un moyen de franchir le premier niveau, à Dubaï, en seulement 20 secondes.

Hitman 3 n’est pas votre jeu d’action furtif typique. En réalité, c’est beaucoup plus “bac à sable” que la plupart des jeux du monde ouvert, en ce sens qu’il offre de multiples façons de franchir chaque niveau, de nombreux itinéraires alternatifs, des secrets … Cela fait de chacun de ses six emplacements peut être rejoué plusieurs fois, et toujours trouver de nouvelles choses.

Pour les speedrunners, c’est un défi supplémentaire, car il ne s’agit plus seulement de mémoriser des itinéraires, des mouvements ou des ennemis, mais il faut trouver des itinéraires dans les niveaux, qui offrent des possibilités presque illimitées. Et même si le jeu n’est en vente que depuis trois jours, ils ont déjà découvert un moyen de franchir le premier niveau, à Dubaï, en une vingtaine de secondes.

Le journaliste de VentureBeat Jeff Grub a partagé la vidéo sur sa chaîne, en particulier 24 secondes. Dit qu’il n’a fallu que trois essais, même si c’est derrière le record du monde à ce niveau, 17 secondes.

Bien sûr, pour obtenir ce score, il suffit non seulement de connaître l’itinéraire (découvert par Frote7 sur YouTube), mais il faut aussi beaucoup jouer pour débloquer tous les objets et améliorations qui vous permettent de vous déplacer plus rapidement.

Hitman 3 est disponible sur toutes les plates-formes (PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC, Switch et Stadia), et a été un énorme succès pour IO Interactive, qui en plus de le développer l’a publié. En fait, ils avaient précédemment confirmé sur Twitter qu’il s’agissait du meilleur lancement numérique de l’histoire de la franchise. Si vous voulez savoir pourquoi c’est si spécial, ne manquez pas notre analyse.