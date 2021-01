Sony Playstation 5 :

Battleborn a annoncé fin 2019 que ses serveurs fermeraient au début de 2021, et ce sera le cas. Le jeu de tir à la première personne de Boîte de vitesses (Borderlands), éclipsé par le succès de titres comme Overwatch, a annoncé que Le 25 janvier sera le dernier jour où vos serveurs seront actifs. Le jeu était disponible gratuitement en Espagne et dans le monde entier via PC, PS4 et Xbox One, avant d’être retiré de ses boutiques numériques -Steam, PlayStation Store et Microsoft Store-.

Battleborn ferme le 25 janvier

Bien que Battleborn restera actif jusqu’à la date prévue, après impossible de jouer à ses différents modes de jeu, y compris sa campagne pour un joueur. Il semble que la campagne serait également liée d’une manière ou d’une autre aux serveurs, et aussi deviennent inaccessibles au-delà du 25 janvier. De Gearbox, ils ont indiqué à l’époque que cette décision avait été motivée par le désir de allouez vos ressources et vos efforts à d’autres projets.

Battleborn a essayé d’animer son public en passant au free-to-play en 2017, mais n’a jamais vraiment réussi à profiter d’une large base de joueurs. Bien que sa proposition ait été assez frappante, la formule est similaire à celle de jeux comme Overwatch: une escouade de héros, avec leurs propres caractéristiques, unissent leurs forces pour surmonter les différentes modalités du jeu. Cette même année 2017 a également reçu sa dernière mise à jour.

[2/3] Les serveurs de jeux resteront actifs et le jeu continuera d’être jouable jusqu’en janvier 2021. Cependant, une fois les serveurs désactivés, Battleborn ne sera plus jouable. Pour en savoir plus, veuillez vous référer à cette FAQ détaillée: https://t.co/wos2fH2xhv— Battleborn (@Battleborn) 25 novembre 2019

Battleborn, un jeu de tir multijoueur à la première personne qui n’a pas réussi à convaincre les joueurs

Dans notre analyse du jeu, nous avons déjà indiqué qu’il ne s’agissait pas d’une révolution dans le genre, mais Il offrait des heures de plaisir, de contenu et un mode histoire ce qui est toujours frappant de trouver dans un titre avec ces caractéristiques. Cependant, sa mise en scène a été marquée par de graves problèmes techniques, comme le fait que “tout bouge à 30 images par seconde sur PS4 et Xbox One”. Vous pouvez lire notre analyse complète ici.