Après un long, très long moment, vient le temps où les joueurs vont devoir remettre leur chapeau, attraper leur fouet et partir à l’aventure dans le monde des jeux vidéo avec Indiana Jones, l’aventurier bien connu créé par George Lucas qui a connu un énorme succès en Espagne et dans le monde avec ses films et ses jeux vidéo.

Il y a quelques minutes, Bethesda a posté un tweet dans lequel on peut voir un petit aperçu vidéo de ce nouveau Indiana Jones qui est développé par Jeux de machine (créateurs du dernier Wolfenstein) et qui a le soutien de Jeux Lucasfilm, le sceau avec lequel Disney veut combiner tous les jeux vidéo officiels Star Wars et Indiana Jones.

Ce jeu Indiana Jones, comme Disney l’a annoncé sur le site officiel de Star Wars, nous le dira une toute nouvelle histoire autonome que d’être placé dans le cnith de la carrière de l’un des aventuriers les plus célèbres de tous les temps.

En plus du développement d’un studio aussi en forme que MachineGames, ce nouveau jeu vidéo sera produit par Todd Howard, L’icône Bethesda qui a travaillé sur des jeux vidéo emblématiques tels que The Elder Scrolls II pour gagner en importance au sein de Bethesda jusqu’à ce qu’il devienne le directeur de Skyrim et Fallout 3.

Pour le moment plus de détails connus au-delà de la petite vidéo qui est incluse dans cette news et qui “peut contenir quelques indices” sur cette nouvelle aventure Indy.

Le retour d’Indiana Jones après plus d’une décennie d’absence du monde des jeux vidéo

Bien que nous ne sachions toujours pas quand le nouveau titre d’Indiana Jones sera mis en vente, la vérité est que l’annonce de Bethesda mettra fin à une sécheresse de plus d’une décennie sans jeux vidéo à propos de l’aventurier bien connu, le dernier titre étant mis en vente Lego Indiana Jones 2: The Adventure Continues qui est sorti sur PC, Nitnendo DS, Wii, PS3, PSP, Xbox 360 et MAC en 2009.

L’histoire des titres Indy, cependant, a commencé beaucoup plus tôt lorsque, en 1982, Raiders of the Lost Ark est sorti pour l’Atari 2600, la première aventure d’Henry Walton Jones Jr. dans le monde du jeu vidéo dans laquelle il est également devenu une référence grâce à des aventures graphiques comme ndiana Jones et la dernière croisade ou Indiana Jones et le sort de l’Atlantide.