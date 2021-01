Sony Playstation 5 :

Si vous et votre partenaire êtes de grands fans de The Elder Scrolls, envisagez de vous marier et avez 1000 $ à dépenser, vous pourriez être intéressé par la marchandise particulière que Bethesda a ajoutée au catalogue de son magasin américain: une réplique en or 10 carats des alliances Mara Ritual.

Une réplique de luxe pour les plus grands fans

Il s’agit d’une promotion limitée Uniquement disponible jusqu’au 14 février 2021, c’est-à-dire jusqu’à la prochaine Saint-Valentin, et seules les unités commandées seront fabriquées. Une fois cette date passée, la possibilité d’obtenir ces bagues est terminée.

Sa conception, comme vous pourriez le supposer, est basé sur ce qui a été vu dans The Elder Scrolls Online, le MMORPG à succès de la saga. En fait, dans ce jeu, le Rituel de Mara est un rituel qui nous offre une expérience supplémentaire de 10% lorsque nous jouons en groupe avec l’autre joueur avec lequel nous avons effectué le rite en question.

Remarquez que la mauvaise nouvelle est que si vous espérez en faire le cadeau de la Saint-Valentin pour votre moitié, vous devez savoir que les commandes ne devraient pas être livrées avant avril 2021, alors ne soyez pas à temps pour cette date. Comme détail supplémentaire, la bague a une inscription sur laquelle vous pouvez lire la bénédiction de Marie, alors ne vous attendez pas à pouvoir y inscrire le nom de votre amour.

Comme curiosité supplémentaire, Il faut se rappeler que cet objet n’apparaît pas dans The Elder Scrolls V: Skyrim, puisque dans ledit jeu, l’objet utilisé pour se marier est le Amulette de Mara, pas la bague, bien que son utilisation dans le monde réel soit pratiquement la même.