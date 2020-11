Sony Playstation 5 :

Le Nvidia Shield TV est un appareil particulièrement intéressant si vous aimez regarder des séries et des films de la plus haute qualité, mais aussi si vous souhaitez jouer à des jeux Android sur votre téléviseur.

A l’occasion du Black Friday, les ventes atteignent pratiquement tous les domaines, même ceux qui n’étaient pas attendus. C’est le cas des produits Nvidia, et nous ne parlons pas de cartes graphiques, qui sont aussi (celles qui sont disponibles, au moins) mais à un appareil totalement différent.

C’est la Nvidia Shield TV, une Android TV Box qui va bien au-delà de ce qui est habituel dans ce type d’appareil, notamment en ce qui concerne la puissance. Cela explique pourquoi son prix est beaucoup plus élevé, même si PcComponentes le vend dès à présent à 139 euros.

Si vous aimez la vidéo et le son, en plus de jouer à des jeux, cette Android TV Box est l’une des meilleures que vous puissiez acheter en ce moment.

C’est une remise modeste, oui, mais ce n’est pas souvent que ce produit en particulier baisse de prix. La preuve en est que dans Amazon Espagne, cela ne coûte ni plus ni moins de 239 euros.

Pourquoi disons-nous que c’est plus qu’un simple téléviseur Android? Pour commencer, il intègre un système intelligent de conversion ascendante de la Full HD à la 4K pour adapter du contenu qui n’est pas en UHD, ce que nous avons pu prouver de première main dans son analyse.

Non seulement cela, mais il offre Son Dolby et HDR, ce que de nombreuses Android TV Box ne font pas, même celles qui sont théoriquement plus puissantes.

Pour couronner le tout, en plus de vous permettre de regarder des séries et des vidéos, il vous permet également de jouer à des jeux comme Fornite ou Dauntless, et cela étant de Nvidia est sa principale force, le jeu.

Avec le service GeForce NOW (que vous devrez payer séparément), vous pouvez avoir accès à de nombreux titres en streaming, comme ce serait par exemple dans des services comme Stadia.

La vente PcComponentes le met à portée de main et provient d’un magasin totalement digne de confiance qui propose des expéditions depuis l’Espagne en quelques jours seulement, une opportunité de «grignoter» quelque chose auquel vous ne vous attendiez probablement pas en ce Black Friday.

