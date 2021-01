Sony Playstation 5 :

THQ Nordic a annoncé que Biomutant, le jeu vidéo d’action à la troisième personne tant attendu, Il sortira le 25 mai prochain sur PS4, Xbox One et PC. Ils l’ont confirmé dans un communiqué de presse qui, en plus de promettre plus d’informations sur le jeu dans les semaines et les mois à venir, révèle également le éditions spéciales qui seront disponibles au lancement, même si pour l’instant il semble qu’ils n’atteindront pas l’Espagne.

Et c’est que Biomutant ira sur le marché avec deux éditions spéciales, en plus de la standard: a Édition atomique de 399,99 en Europe et dans d’autres Edition collector qui dans notre pays coûtera 109,99. Les deux sont déjà disponibles à la réservation et contiennent le contenu suivant:

Biomutant: Édition atomique – 399,99

Diorama très détaillé (60x23x30cm) Jeu de base Boîte en métal T-shirt (tailles L – XL) Tapis de souris (80x35cm) Illustration sur tissu (taille A1) Soundtrack Boîte Premium

Biomutant: Édition Collector – 109,99

Jeu de base Figurine de protagoniste Illustration en tissu (taille A1) Bande son Boîte Premium

Un lancement attendu après plusieurs retards

Comme nous l’avons dit, les deux éditions sont disponibles à la réservation sur la page officielle de Biomutant, mais quand on va effectuer le pré-achat on voit qu’il n’est pas possible de sélectionner l’Espagne comme pays de destination pour certaines éditions -de la majorité, en fait-, il semble donc pour le moment les collectionneurs n’arriveront pas dans notre pays. Il reste à voir si la liste des magasins sélectionnés s’élargira à l’avenir et finira par être importée sur le marché espagnol.

Quoi qu’il en soit, au moins on sait déjà que Biomutant sortira cette année, dans quelques mois seulement: le jeu développé par Experiment 101 et édité par THQ Nordic a été retardé plusieurs fois, même si récemment l’éditeur espérait le lancer “dans ces mois”, estimation qui semble finir par être satisfaite.

Dans Biomutant, nous nous mettrons dans la peau d’un raton laveur particulier qui, brandissant son épée, doit affronter les êtres mutants d’un monde ouvert post-apocalyptique. En les battant au combat, nous débloquerons leurs capacités, ce qui nous permettra de personnaliser à la fois l’apparence et notre style de jeu. Dans Vandale nous avons pu l’essayer à plusieurs reprises et nous vous dirons Tout ce que nous savons ici.