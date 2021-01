Sony Playstation 5 :

Biomutant sera disponible en Espagne et dans le monde plus tôt qu’on ne le pense. Il semble que THQ Nordique et Expérience 101 pourrait envisager le lancement du jeu dans les mois à venir, avec des prévisions indiquant les débuts auront lieu avant fin mars. De cette façon, entamera le nouvel exercice de THQ Nordic; pas en vain, il a été précédemment classé comme “un lancement de grande importance”, et ils réservent peut-être ce Ace dans votre manche pour commencer cet exercice en beauté.

Biomutant, plus proche qu’on ne le pense

Décrit comme un jeu de rôle futuriste et fantastique en monde ouvert, Biomutant invite les joueurs à incarner un animal pour pouvoir muter, ajoutez des compétences et voyagez à travers différents scénarios en utilisant toutes sortes de véhicules. Avec un touche post-apocalyptique, nous devrons forger notre légende dans cet étrange univers. Il devrait faire ses débuts dans les deux PC comme sur PS4 et Xbox One.

“THQ Nordic annonce la date de lancement à laquelle ils sont sûrs de lancer un produit qui répond aux attentes”, ont été les mots de la société lorsqu’elle a confirmé que, bien que le jeu ait poursuivi son développement, ils ne pouvaient pas encore marquer un jour sur le calendrier. Gardez à l’esprit que c’est une équipe de 20 personnes qui travaillent pour façonner Biomutant. “L’achèvement prend plus de temps qu’avec une équipe plus importante”, ont-ils noté.

Les débuts de Biomutant pourraient avoir lieu avant la fin du mois de mars

Le titre a déjà fait face à deux retards– Prévu pour ses débuts en 2018, il a fini par changer sa date de lancement en 2019, puis à la mi-2020. Il n’a clairement pas été publié l’année dernière, et aucune autre nouvelle sur la fenêtre de publication n’a été produite à partir du développeurs. Cependant, de la position de THQ Nordic, nous pouvons profiter de Biomutant avant la fin du mois de mars.

Dans le rapport annuel 2020 de l’éditeur, Biomutant est mentionné comme l’un de ses jeux vedettes pour le prochain exercice, qui se terminera le 31 mars, commençant le prochain le 1er avril. S’adressant à GamesIndustry.biz, le PDG de THQ Nordic, Klemens Kreuzer, soutient que c’est “un lancement de grande importance” et il est mentionné qu’il est prévu d’arriver Ce trimestre.

“Un studio indépendant formé par les créateurs de Just Cause nous amène en 2020 un monde ouvert prometteur à petit budget inspiré de The Legend of Zelda: Breath of the Wild “, est ce que nous avons écrit dans notre avance, où vous pouvez trouver tout ce que nous savons sur le jeu.