BioShock 4 cuit lentement mais régulièrement à l’intérieur du Jeux 2K et chambre cloud, une étude récemment fondée. Grâce aux offres d’emploi de l’équipe de développement, nous avons appris que le projet vise à faire ses débuts sur PS5 et Xbox Series X / S, installant son histoire dans une nouvelle ville. Maintenant, grâce à ces mêmes offres, nous avons également appris que le titre vise à offrir aux joueurs un monde bac à sable, avec des options de dialogue et un poids narratif fort, comme c’est typique de la saga de Ken Levine.

BioShock 4: Les détails qui apparaissent dans les offres

Nous avons récemment vu que Chambre de nuage Vous recherchez un concepteur principal de la parole, un programmeur en intelligence artificielle et un concepteur de systèmes. Bien que ces articles eux-mêmes ne jettent pas beaucoup de lumière sur le projet, ils mentionnent l’inclusion de “systèmes de dialogue”, ce qui laisse penser que le jeu pourrait offrir différentes options quand il s’agit d’avoir des conversations avec les personnages.

De plus, les offres mentionnent également un “monde sandbox émergent”, ce qui pourrait signifier que BioShock 4 donne tout aux joueurs un monde ouvert à explorer en toute liberté. En revanche, le plus intéressant est peut-être la section dédiée à l’intelligence artificielle: c’est là qu’il est indiqué qu’ils cherchent à inclure “un Système de foule urbaine contrôlé par IA et avec une écologie tribale parfois hostile. “

Un système de dialogue, un environnement bondé et un monde bac à sable

Ce dernier point serait cohérent avec l’un des les dernières informations que nous recevons sur ce BioShock 4: Cloud Chamber travaillerait sur la configuration d’un monde qui entrelace des «expériences mémorables»; un scénario capable de réagir aux actions menées par les joueurs, avec une nature vivante et dynamique où l’IA peut «parfois» être une menace. Souvenons-nous qu’en Colombie, la ville que nous visitons dans BioShock Infinite, les citoyens n’étaient pas toujours hostiles à Booker DeWitt, tandis que les ennemis étaient dispersés dans les différentes zones du jeu.

Kelley Gilmore, PDG de Cloud Chamber, a déclaré dans l’annonce de sa création que le studio avait été fondé pour “créer des mondes à découvrir, ainsi que les histoires qu’ils contiennent”. À cet égard, Gilmore a ajouté ce qui suit: “Notre équipe croit en la beauté et la force de la diversitéà la fois dans la composition de l’étude et dans la nature de sa philosophie. “