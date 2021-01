Sony Playstation 5 :

Christian Dailey, producteur exécutif du nouveau Dragon Age (Bien que nous appelions généralement le jeu Dragon Age 4, la vérité est qu’il n’a toujours pas de nom officiel), a publié un nouveau concept art du RPG médiéval fantastique sur son compte Twitter pour accueillir 2021.

“Je voulais juste souhaiter à tous une bonne année”, écrit le producteur sur son compte Twitter (passe VGC). “J’espère que vous êtes tous sains et saufs. Nous voici pour un nouveau départ …”. Dans l’image, vous pouvez voir un personnage avec une sorte d’arc fragmenté qui tire des flèches magiques situé dans une forêt avec des bâtiments à moitié démolis.

Je voulais juste dire bonne année à tout le monde. J’espère que tout va bien. Voici de nouveaux commencements … 🏹💘🏹🐲🐉🐲 pic.twitter.com/Hy22jd0swl— Christian Dailey (@ChristianDailey) 8 janvier 2021

BioWare et Electronic Arts ont publié un bande-annonce du prochain Dragon Age au gala des Game Awards 2020 en décembre dernier. “Le monde de Dragon Age a besoin d’un nouveau héros”, pourrait-on lire dans le synopsis Extrait de la vidéo, “Quelqu’un qui peut affronter les forces du mal qui menacent Thedas. Jetez un premier coup d’œil à certains des nouveaux endroits que vous découvrirez et aux factions qui se battront à vos côtés dans le prochain chapitre de Dragon Age.”

Ne sortira pas avant avril 2022

Cela fait plus de six ans que les fans de RPG ont pu profiter de Dragon Age: Inquisition. Malgré sa parution en 2014, le nouvel opus de cet univers passe encore un bon moment au four depuis son développement a redémarré en 2018 parce que BioWare avait besoin de mettre plus de ressources dans la construction d’Anthem.

Blake Jorgensen, directeur financier d’Electronic Arts, a déclaré lors d’une réunion d’actionnaires en octobre 2019 que les fans ne devraient pas attendre le nouveau Âge du dragon avant l’exercice 2023, par conséquent, sa date de sortie sera fixée ultérieurement en avril 2022.