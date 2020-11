Sony Playstation 5 :

le Vendredi noir est déjà arrivé en Espagne, et Amazon ouvre ses portes à tous une série d’offres de jeux vidéo que nous pouvons trouver tant pour Playstation 4, comme pour Xbox One ou Commutateur Nintendo. De cette façon, nous pouvons trouver des jeux comme Gears 5 (11,99) pour Xbox One; Red Dead Redemption 2 (25,49) pour PS4 ou The Outer Worlds (32,66) pour Nintendo Switch sont quelques-uns des titres qui bénéficieront de réductions sur les différentes plateformes. Kingdom Hearts III (14,99), Spyro Reignited Trilogy (24,90) ou Injustice 2 (15,52) sont d’autres jeux que nous pouvons trouver en vente, avec Just Dance 2020 (24,90), Forza Horizon 4 (22, 99) ou Bioshock The Collection (27,90). De plus, Sony propose l’abonnement PlayStation Plus 12 mois pour 44,99 .

PS4

PlayStation Plus 12 mois 44,99 PlayStation Now 12 mois 44,99 PlayStation Now 3 mois 19,99 Kingdom Hearts III 14,90 Crash Team Racing Nitro Fueled 22,90 Épreuves de mana 29,90 Sekiro: les ombres meurent deux fois 29,90 Crash Team Racing Nitro Fueled 22,90 Trilogie Spyro Reignited 24,90 Dragon Quest XI: Echoes of a Lost Past Edition of Light 14,90 Grand Theft Auto V – Édition Premium 18,90 Red Dead Redemption 2 25,49 WWE 2k20 16,99 L’équipage 2 17,98 Siège de Rainbow Six 13,89 Injustice 2 15,52

Commutateur Nintendo

Xbox One

Sekiro: les ombres meurent deux fois 29,90 Crash Team Racing Nitro Fueled 22,90 Civilisation VI 22,71 Les mondes extérieurs 19,90 WWE 2k20 14,99 Forza Horizon 4 numérique 22,99 Gears of War 5 numérique 11,99 Forza Motorsport 7 numérique 21,49 Minecraft Dungeons: Hero Edition numérique 19,99 Hellblade: Senuas Sacrifice numérique 9,99 L’équipage 2 18,99 Siège de Rainbow Six 13,89