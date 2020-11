Sony Playstation 5 :

Malgré les bizarreries de 2020, Le Black Friday est arrivé en Espagne nous offrant toutes sortes de rabais. Dans Vandale Nous avons sélectionné les offres les plus intéressantes en matière de jeux vidéo, des titres physiques et numériques pour consoles et PC aux produits de jeux, moniteurs, téléviseurs et autres types de matériel. Dans cet article nous collectons toutes ces réductions en les organisant par catégories afin que vous ne manquiez aucune offre du Black Friday.

Offres GAME

Nous commençons par JEU, une marque qui a lancé son offre de jeux vidéo il y a quelques jours à la fois dans son réseau de magasins physiques en Espagne et dans GAME.es, sa boutique en ligne. On retrouve ici à la fois des offres en matériel de jeux vidéo, en tant que packs de consoles et d’ordinateurs axés sur le jeu, ainsi que dans les jeux vidéo, avec une sélection de titres parmi lesquels on retrouve des œuvres telles que The Last of Us Part II (39.95), Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (34,95) ou Pokémon Sword and Shield (39,95), entre autres.

Toutes les offres GAME Black Friday

Offres en TTDV

TTDV Il a également une multitude de jeux physiques lors de ce Black Friday parmi lesquels on retrouve Ghost of Tsushima (45,99), Death Stranding (18,99), Days Gone (18,49) ou Watch Dogs Legion, dont la version standard peut être achetée pour 41,99 tout en l’édition Gold est disponible pour 55,99 $. Beaucoup de ces titres incluent également la livraison gratuite.

Toutes les offres TTDV Black Friday

Offres sur le PlayStation Store

Si vous êtes plus que jeux numériques peut-être êtes-vous intéressé à le savoir PlayStation Store pour PS4 et PS5 Ils ont aussi leur Black Friday particulier avec des titres à moins de 50, 30, 20 et 15 euros. Que vous veniez de sortir votre console Sony de nouvelle génération – dont vous devez savoir qu’elle est compatible avec les jeux de la génération précédente – ou que vous appréciez toujours la PS4, c’est le bon moment pour vous procurer des œuvres comme Ghost of Tsushima (49.69 ), Final Fantasy VII Remake (46,19) ou Watch Dogs Legion (45,49).

Toutes les offres Black Friday du PlayStation Store

Offres Xbox

Le Xbox Store propose également des ventes de jeux numériques pour Xbox Series X / S et Xbox One dans le cadre du Black Friday 2020. Dans la boutique numérique Microsoft, nous pouvons trouver des jeux à prix réduit tels que Crash Bandicoot 4: It’s About Time (45.49), Watch Dogs: Legion (45.49), FIFA 21 (38.49), Forza Horizon 4 (32.49) ou Mafia: Definitive Edition (29.99). Les deux consoles exécutent les mêmes jeux grâce à la rétrocompatibilité de la machine de nouvelle génération. Et bien d’autres sont automatiquement améliorés.

Toutes les offres Black Friday du Xbox Store

Offres sur l’eShop Nintendo Switch

Titulaires d’un Commutateur Nintendo Ils peuvent également profiter des offres Black Friday grâce à une promotion de l’eShop de la console que vous pouvez trouver sous Cyber ​​deals o Cyber ​​remises. Cette section présente des offres dans des jeux comme The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition (41,99), Donkey Kong Country: Tropical Freeze (39,99), Fire Emblem: Three Houses (39,99), Xenoblade Chronicles 2 ( 39,99) ou FIFA 21 (34,99). Beaucoup de ces titres proviennent de Nintendo, c’est donc la première fois que certains sont abaissés.

Toutes les offres Black Friday de l’eShop Switch

Offres de jeux PC sur Steam

Vapeur Il a également mis à la disposition de ses utilisateurs une série d’offres sur les jeux PC; le début de la ventes d’automne de la plateforme Valve coïncide avec le Black Friday et durera jusqu’au mardi 1er décembre à 19h00 (heure de la péninsule espagnole). Ici, nous pouvons trouver des jeux réduits comme DOOM Eternal et Borderlands 3 pour 19,79 chacun, Star Wars Jedi: Fallen Order (23,99), Code Vein (29,99), Metro Exodus (15,99), Dragon Ball Z: Kakarot (23,99) ou Resident Evil 3 Remake (19,79), parmi de nombreuses autres réductions.

Toutes les offres Steam Black Friday

Offres de jeux PC sur Epic Games Store

Les poissonniers pourront non seulement acheter des jeux à prix réduit sur Steam ce Black Friday, mais ils pourront également le faire sur Magasin de jeux épiques: la boutique numérique a déjà commencé ses offres de jeux PC avec des réductions sur des titres tels que Watch Dogs Legion (44,99), Star Wars: Squadrons (23,99), Disco Elysium (27,99) et la série Le credo de l’assassin. De plus, l’Epic Games Store continue sa promotion de jeux gratuits et cette semaine, vous pouvez obtenir MudRunner sans frais.

Toutes les offres Epic Games Store Black Friday

Offres Black Friday sur PC Gaming

Pendant ce Black Friday, nous trouverons non seulement des réductions sur les jeux vidéo en tant que tels, mais aussi sur le matériel; c’est le cas de cette sélection d’offres en Jeux sur PC, quelque chose qui peut être utilisé pour améliorer nos ordinateurs pour les nouveaux jeux de cette génération et de la prochaine génération. Nous avons sélectionné les meilleures offres en périphériques, composants et ordinateurs complète que vous pouvez trouver lors de ce Black Friday.

Toutes les offres Black Friday sur PC Gaming

Les offres Black Friday d’Amazon sur les consoles et les jeux

Si vous préférez les consoles au PC ou que vous recherchez de nouveaux jeux physiques avec lesquels augmenter votre collection de bibliothèque, en Amazon il y a une grande variété de réductions pendant ce Black Friday: il y a des packs de consoles, comme l’un des PS4 avec deux manettes et Spider-Man: Miles Morales pour 329,99 ou la Nintendo Switch Lite Coral plus Animal Crossing New Horizons. Il existe également plusieurs réductions sur les jeux physiques pour toutes les consoles. Bien sûr, ne vous attendez pas à trouver des rabais sur les PS5 et Xbox Series X / S nouvellement lancées ou dans leur catalogue.

Toutes les offres Amazon Black Friday sur les consoles et les jeux

Offres Amazon Black Friday sur les moniteurs et les téléviseurs

Pour accompagner les consoles et les nouveaux PC, nous aurons besoin de téléviseurs et de moniteurs adaptés, et le Black Friday est une occasion idéale pour renouveler nos écrans. Dans Amazon il existe une grande variété de modèles à prix réduit, à la fois en moniteurs de jeu, avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz et un écran incurvé, comme dans Téléviseurs 4K, avec prise en charge de HDR, HDMI 2.1 et, dans la plupart des cas, connexion directe à Alexa. De plus, nous avons également sélectionné quelques offres en barres de son pour compléter le pack et entrer dans la nouvelle génération par la porte d’entrée.

Toutes les offres Amazon Black Friday sur les moniteurs et les téléviseurs