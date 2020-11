Sony Playstation 5 :

* Contenu sponsorisé

Le jour de vente le plus important de l’année a commencé aujourd’hui avec le désormais célèbre Vendredi noir qui depuis quelques années a atteint un niveau de popularité incroyable tant en Espagne que dans le reste du monde avec des offres incroyables dans les jeux vidéo.

Comment pourrait-il en être autrement, Jeu instantané (l’un des magasins de jeux vidéo numériques les plus connus au monde) voulait rejoindre la fête avec un tour complet de des remises spéciales qui durent tout le week-end et cela aura comme conclusion finale lundi prochain, également connu sous le nom de Cyber ​​lundi.

Chaque jour, Instant Gaming nous offre différentes réductions sur les jeux de toutes sortes via cette section de son site Web, abaissant également le prix d’autres services tels que l’abonnement à Xbox Live Gold ou Nintendo Switch Online et même offrant des cartes de crédit telles que Points FIFA.

Offres Black Friday – 27/11/2020

Aujourd’hui, nous avons une sélection de titres proposés que vous pouvez voir ci-dessous et, quand ils arriveront à 12 heures du soir, ces promotions seront mises à jour pour recevoir de nouveaux jeux vidéo. Voici les élus d’aujourd’hui:

Watch Dogs Legion PC (-29%) – 42,89 FIFA 21 Xbox One (-52%) – 33,59 Les Sims 4: Snow Getaway PC (-43%) – 22,99 GTA V PC (-74%) – 8.98PayDay2 PC (-78%) – 2.19Microsoft Flight Simulator PC (-31%) – 47.99Horizon Zero Dawn PC (-51%) – 24.49Doom Eternal PC (-75%) – 14.89FIFA Points PC : 2200 (-23%) – 15,49 Age of Empires III Definitive Edition PC (-42%) – 11,69 Nintendo Switch Online 12 mois (-20%) – 15,99 Xbox Live Gold 12 mois (-32%) – 40 , PC 99F1 2020 (-69%) – 16,89 PC Beyond Two Souls (-67%) – 6,49 PC Assetto Corsa Ultimate Edition (-94%) – 4,99