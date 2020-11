Sony Playstation 5 :

Les joueurs espagnols de Playstation 4 Vous pouvez toujours trouver des offres intéressantes sur PlayStation Store à l’occasion de Vendredi noir. De cette manière, jusqu’au 1er décembre, nous pouvons toujours mettre la main sur jeux à moins de 50, 30, 20 et 15 euros. Parmi eux, nous trouvons des titres acclamés tels que The Last of Us Part II (39.89); Fantôme de Tsushima (49,69); Metro Exodus (13.19) ou Star Wars Jedi: Fallen Order (30.09). Alors nous vous laissons la liste complète de jeux à prix réduit, divisés par les différentes catégories de prix:

Pour moins de 50 euros

Pour moins de 40 euros

Pour moins de 30 euros

Star Wars Jedi: Ordre déchu 30.09 Personne 5 Royal 29,99 Snowrunner 29,99 Mafia: édition définitive 29,99 Need for Speed: Hot Pursuit Remasterisé 29,99 WRC 9 29,99 No Man’s Sky 24,99 Star Wars: Escadrons 24,79 Jugement 23,99 DOOM Eternal 23.09 Kingdom Hearts III 20,99 Besoin de chaleur rapide 20,29 Mise à jour de la saison eFootball PES 2021 20.09

Pour moins de 20 euros

Le diable peut pleurer 5 19,99 Pack 10e anniversaire de Bayonetta et Vanquish 19,99 Contrôle Ultimate Edition 19,99 Assetto Corsa Competizione 19,99 Les mondes extérieurs 19,79 Resident Evil 3 Remake 19,79 Borderlands 3 19,59 Crysis remasterisé 19,49 Catherine: corps entier 17,99 Rues de la rage 4 17,49 Fall Guys: Knockout ultime 15,99 Resident Evil 2 Remake 15,99 Genèse de Darksiders 15,99 Sanglant: Rituel de la nuit 15,99 Hitman 2 15,39

Pour moins de 15 euros

L’équipage 2 14,99 GreedFall 14,99 The Witcher 3: Wild Hunt GOTY 14,99 A Plague Tale: Innocence 14,99 Grand Theft Auto V Édition en ligne Premium 14,69 Crash Team Racing Nitro-Fueled 13,99 Trilogie Spyro Reignited 13,99 Metro Exodus 13,19 Dark Souls: Remasterisé 11,99 Dieu de la guerre 9,99 Seconde guerre mondiale 8,99 Ghostbusters: Le jeu vidéo remasterisé 7,49