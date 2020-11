Sony Playstation 5 :

* Contenu sponsorisé.

le Vendredi noir est au coin de la rue et dans TTDV Ils ont rassemblé une sélection d’offres de jeux vidéo pour célébrer. Dans sa boutique en ligne, nous pouvons déjà trouver des réductions chez de grands distributeurs tels que Sony, Ubisoft, Electronic Arts, Warner, Koch Media, Activision, Meridiem, Bumble3ee, 505 Games, Take Two, Konami et Bigben.

Réductions chez Sony, Ubisoft, Warner et Koch Media

Voici les réductions sur les jeux vidéo et les services Ils sontet, qui sera disponible jusqu’au 30 novembre:

Abonnement PlayStation Plus 12 mois maintenant 45,99 avant 59,98 Ghost Of Tsushima maintenant 45,99 avant 53,49 The Last Of Us: Part II maintenant 37,99 avant 56,49 The Last Of Us: Part II Special Edition maintenant 55 .99 avant 73,99 Death Stranding maintenant 18,99 avant 27,49 Days Gone maintenant 18,49 avant 33,99 Spider-Man maintenant 18,99 avant 36,49 Spider-Man Goty maintenant 27,49 avant 49,99 Uncharted 4: PlayStation Hits maintenant 9,99 contre 19,99 Shadow Of The Colossus maintenant 18,49 contre 36,49

Voici les réductions sur les jeux vidéo de Ubisoft, qui sera disponible jusqu’au 29 novembre:

Just Dance 2021 pour PS4 maintenant 36,49 avant 53,48 Just Dance 2021 pour Nintendo Switch maintenant 36,49 avant 53,48 Watch Dogs Legion maintenant 41,99 avant 59,89 Watch Dogs Legion Gold pour Xbox Series X maintenant 55,99 était 90,98 Hasbro Game Night pour Nintendo Switch maintenant 22,49 était 39,99

Voici les réductions sur les jeux de Warner, qui sera également disponible jusqu’au 29 novembre:

LEGO Marvel Collection maintenant 24,99 avant 33,99 Mortal Kombat 11 Standard Edition pour PS4 maintenant 17,49 avant 26,49 Mortal Kombat 11 Standard Edition pour Nintendo Switch maintenant 24,99 avant 34,98

Voici les réductions sur les jeux vidéo de Koch Media, utilisable jusqu’au 30 novembre:

Doom Eternal pour PS4 et Xbox One maintenant 22,30 avant 62,48 Rage 2 pour PS4 et Xbox One pour 13,90 avant 59,89 PS4 Final Fantasy VII Remake maintenant 44,99 avant 55,48 NieR: Automata GOTY pour PS4 maintenant 13,90 était 18,98 Persona 5 Royal Standard Edition maintenant 27,49 était 43,98 Yakuza: Like a Dragon pour PS4 et Xbox One maintenant 44,99 était 46,98 F1 2020 Deluxe Schumacher Ed. Pour PS4 et Xbox One maintenant 53,49 avant 70,98 Dirt Rally 2.0 GOTY pour PS4 et Xbox One maintenant 22,30 avant 36,48 World War Z pour PS4 et Xbox One maintenant 18,99 avant 27,48 Maneater pour PS4 et XBox One maintenant 27,49 avant 31,98 Dragon Quest XI pour PS4 maintenant 13,90 avant 18,98 DiRT 5 D1 Edition pour PS4 et Xbox One maintenant 44,99 avant 55,48

Réductions sur Meridiem, Bumble3ee et 505 Games

Aussi quelques jeux de Jeux Meridiem Ils sont en vente chez TTDV jusqu’au 30 novembre:

Daymare 1998 Black Edition pour PS4 maintenant 18,99 avant 29,98 Minecraft Dungeons – Hero Edition pour PS4 maintenant 18,99 avant 24,99

Ce sont les jeux de Bumble3ee disponibles en vente jusqu’au 30 novembre:

Jurassic World Evolution pour PS4 maintenant 29,90 avant 53,48 Déménagement pour PS4 maintenant 17,99 avant 23,98 Déménagement pour Nintendo Switch pour 24,90 avant 30,99

Ce sont les jeux de 505 matchs qui bénéficieront de réductions jusqu’au 6 décembre:

Assetto Corsa Competizione maintenant 26,49 avant 30,99 Control Ultimate Edition maintenant 26,49 avant 34,98

Réductions chez Electronic Arts, Bandai Namco, Activision, Take-Two et plus

Ce sont les jeux de Arts électroniques en offre sur TTDV jusqu’au 5 décembre:

FIFA 21 Standard Edition maintenant 41.49 avant 59.89 Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered pour PS4 maintenant 28.90 avant 37.49 Need For Speed ​​Hot Pursuit Remastered pour Nintendo Switch maintenant 28.90 avant 37.49

Ce sont les jeux de Bandai Namco disponible avec réduction jusqu’au 29 novembre:

Captain Tsubasa: Rise Of New Champions maintenant 44,90 avant 54,98 Dragon Ball Z Kakarot pour Xbox One maintenant 32,49 avant 41,48 Marvel’s Avengers maintenant 37,49 avant 56,48 Tekken 7 maintenant 9,90 avant 18,98 The Witcher 3: Wild Hunt – Édition complète pour Nintendo Switch maintenant 44,90 au lieu de 59,99

Ce sont les jeux de Activision en vente jusqu’au 30 novembre:

Sekiro: Shadows Die Twice pour PS4 maintenant 31,49 avant 65,98 Crash Team Racing Nitro Fueled pour PS4 et Xbox One maintenant 21,99 avant 33,89 Crash Bandicoot 4 Il est temps pour Xbox One maintenant 48,99 avant 66,49 Crash Bandicoot 4 Il est temps pour PS4 maintenant 48,99 au lieu de 66,49

Ce sont les jeux de Prendre deux disponible avec des réductions jusqu’au 30 novembre:

NBA 2K21 pour PS4, Xbox One et Nintendo Switch maintenant 30,99 avant 59,98 Mafia Trilogy pour Xbox One maintenant 44,49 avant 47,48

En plus de toutes ces réductions, nous pouvons également obtenir la mise à jour de la saison eFootball PES 2021 de Konami pour 19,90 maintenant (au lieu de 27,48) et le WRC 9 de Bigben pour PS4 à 30,99 (au lieu de 54,98).