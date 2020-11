Sony Playstation 5 :

Sans savoir encore ce qu’il adviendra du personnage de Chadwick Boseman, Black Panther 2 commencera le tournage en 2021.

Cela a été l’une des grandes surprises de l’année et, sans aucun doute, l’une des plus désagréables, car en août de cette année, si cela ne suffisait pas déjà, nous avons appris le décès de Chadwick Boseman des suites d’un cancer du côlon. qu’il avait préféré garder secret.

Une surprise pour les fans de l’acteur et le Des dirigeants de Disney et Marvel qui ne savaient rien de la question et qu’ils avaient même l’intention de commencer le tournage de Black Panther 2 en mars de cette année. Cependant, les confinements obligatoires dans le monde et la crise des coronavirus les ont amenés à retarder leurs plans jusqu’en septembre 2020, une date à laquelle Boseman avait l’intention d’arriver, mais ce ne fut pas le cas.

La La mort de Boseman a laissé un énorme vide au sein du MCU et les dirigeants de Marvel sans savoir très bien quoi faire de l’héritage de l’acteur, une question sur laquelle il semble qu’ils travaillent déjà car, comme le rapporte The Hollywood Reporter, le studio a déjà fixé une date pour le début du tournage de Black Panther 2: juillet 2021, ce qui leur laisse encore près de huit mois pour trouver la solution pour la franchise.

Le tournage durera six mois et inclura dans le casting Tenoch Huerta, l’un des acteurs de la série Narcos: Mexico qui est devenu l’une des premières signatures de cette suite également réalisée par Ryan Coogler. Oui enfin Black Panther 2 commence le tournage en juillet 2021 Il pourrait arriver à temps pour le 6 mai 2022, sa date de sortie estimée.