Blade Runner a influencé pratiquement tous les films et jeux vidéo à l’allure futuriste, mais c’est une licence qui n’a pas été exploitée dans les jeux vidéo à l’exception de la célèbre aventure graphique de 1997 qui est remasterisée avec Blade Runner: Enhanced Edition. Heureusement, la communauté des moddeurs crée son propre contenu inspiré de cet univers, et le dernier en date est Blade Runner: Cells Interlinked 2021, une adaptation complète pour Serious Sam Fusion-nécessite Serious Sam 3 BFE- qui offre entre une et deux heures de jeu avec histoire. Il peut maintenant être téléchargé.

Blade Runner: Cells Interlinked 2021 Téléchargement gratuit

Il se déroule avant les événements du court métrage Blade Runner: Blackout 2022 et se concentre sur Trixie, une réplicante qui recherche la liberté dans un monde où elle est obligée d’obéir. Il s’agit d’un prototype de Nexus 8 et avant d’être activé, il avait été volé par une société rivale pour enquêter. Se réveiller dans un laboratoire et démarrer un vol, poursuivi par la police, les mercenaires et, bien sûr, les coureurs de lames. Heureusement pour trouver un allié, Ren Dus, un technicien qui travaille sur Tyrell et qui se rend compte que les réplicants sont “plus humains qu’humains”. Les deux doivent travailler pour s’échapper vivants de la ville.

Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce, il comprend des voix et diverses cartes ou éléments de jeu, qui incluent des combats au corps à corps, des fusillades ou des actions de véhicules volants; son créateur prévient qu’il ne faut pas s’attendre à un gameplay de style Serious Sam. Il est prévu d’ajouter le support de la réalité virtuelle et d’améliorer les animations des personnages, mais le résultat semble très intéressant pour les fans de Blade Runner.

Denis Villeneuve veut continuer à se plonger dans Blade Runner

Le réalisateur Denis Villeneuve, en charge de Blade Runner 2049, n’exclut pas de revenir dans cet univers avec un spin-off au lieu d’un Blade Runner 3: “Il faudrait que ce soit un projet en soi. Quelque chose de déconnecté des deux autres films. Un roman policier noir se déroulant dans le futur … je me réveille parfois la nuit en rêvant“, nous vous disons dans Vandal Random.