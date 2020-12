Sony Playstation 5 :

La Blizzcon 2019 Ce fut un moment important dans l’histoire des fans de Diablo car nous avons vu la première bande-annonce de Diablo 4 et certains d’entre nous ont même eu la chance de jouer pour la première fois le quatrième volet numéroté de l’une des plus importantes sagas de jeu de rôle et d’action. de tous les temps.

Après votre annonce, Blizzard promet signaler les progrès du jeu sur une base trimestrielle, quelque chose qui a été accompli à temps tout au long de cette 2020 jusqu’à la publication cette semaine du quatrième et Dernier rapport de 2020 qui se concentre principalement sur la système d’objets de Diablo 4, en s’assurant qu’ils sont “conscients de l’importance de frapper le clou sur la tête avec ce système” et d’avoir “porté une attention particulière aux commentaires de la communauté dès le premier instant”.

Joe shely, concepteur en chef du jeu, est celui qui parle dans ce rapport de nombreux aspects du système d’objets qui s’est concentré sur trois objectifs de base au moment de décider des changements qui ont été mis en œuvre jusqu’à présent, renforcer l’identité des classes, le meilleur étant les objets et les capacités qui s’inscrivent le mieux dans la conception des classes.

Ils veulent également que le système d’objets soit au service des joueurs pour une personnalisation en profondeur, l’équipe responsabilisant et appliquant les classes, sans les définir. En plus, au niveau de la profondeur, la cible de Blizzard se situe quelque part entre Diablo 2 et Diablo 3, car ils veulent que les joueurs puissent passer «des années à découvrir de nouvelles choses et avoir des façons infinies de développer une classe».

Au cours de ce rapport détaillé, que vous pouvez lire dans son intégralité en cliquant ici, Blizzard nous parle de la objets uniques qui reviendra par la grande porte dans Diablo 4, ainsi que affixes légendaires, la qualité des objets et les types d’armes que nous rencontrerons tout au long de notre aventure.

Principales fonctionnalités et liberté de distribution des compétences

Ce rapport nous parle également de la cprincipales caractéristiques de nos personnages Que nous pouvons augmenter librement à chaque fois que nous montons de niveau et pouvoir le compléter avec des objets qui nous donnent plus de volonté, de force, de dextérité ou d’intelligence.

Un autre aspect critique sera le arbre de compétences qui aura différentes améliorations dans les regroupements des nœuds de compétences connexes pour le rendre plus intuitif et nous permettre redistribuer librement les compétences, quelque chose que nous pouvons faire autant de fois que nous le voulons mais qui n’est pas gratuit. Comme le commente Joe lui-même, “au début, avec un personnage nouvellement créé, ce sera très simple, mais, à mesure que le personnage grandit, les efforts et les coûts nécessaires pour cette reclassification augmenteront également. Dans le contenu de la fin du jeu. , pour changer la configuration du personnage vous devrez faire un investissement important, égal au temps et aux efforts consacrés à le définir jusque-là “.