Ce jeu exclusif sur Xbox et PC détaille le nombre d’heures qu’il nous faudra pour terminer … si nous survivons à la terreur psychologique de la nouvelle équipe Bloober.

L’un des fleurons de Xbox Série X | S est The Medium, un Jeu d’horreur psychologique à la Silent Hill développé par Bloober Team, créateurs de Layers of Fear et Blair Witch. Malheureusement, il a retardé sa date de sortie de décembre au 28 janvier 2021, mais nous en savons déjà plus sur cette aventure effrayante.

Si vous vous souvenez, au départ, le jeu allait également être publié sur Xbox One, mais Bloober Team a décidé que ce serait exclusif aux nouvelles consoles Xbox et PC. Votre équipe de développement admet que la dualité entre deux mondes C’est l’une des forces de The Medium, avant sa section graphique, qui sera continue par rapport aux dernières années de la dernière génération.

Dans une interview avec GamingBolt, les gars de Bloober Team ont confirmé que L’intrigue principale de The Medium peut être achevée en environ 8 à 10 heures de jeu, mais que sera rejouable et il y aura une multitude de secrets cachés sur la scène.

” La principale conviction du jeu est dualité des mondes et les différents points de vue, de l’histoire à la fin du jeu, c’est pourquoi ils sont les fondements de The Medium. Le jeu n’est pas toujours basé sur une double réalité, les joueurs peuvent s’attendre à y jouer approximativement 33% d’histoiretandis que le reste du jeu se déroule dans une seule réalité, soit dans le monde réel, soit dans le monde des esprits. ”

Sans aucun doute, le double réalité C’est l’une des forces du jeu Xbox et PC. Bien qu’il y ait des moments où nous nous déplacerons dans le monde réel ou dans l’autre dimension, à certains moments les deux se mélangeront, créant un nouveau type de gameplay que nous avons hâte de voir.

Aussi, les gars de Équipe Bloober admettre que les légendaires sagas d’horreur Resident Evil Oui Silent Hill ont été sa source d’inspiration avec The Medium, un titre qui promet de raviver la terreur des années 90 sur nos Xbox Series X | S et PC. Nous le verrons ensuite 28 janvier.