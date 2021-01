Sony Playstation 5 :

Bloodborne est l’un des jeux les plus appréciés du studio À partir du logiciel. Débuts en Espagne et dans le monde en 2015, et se caractérise par un titre beaucoup plus offensif dans un sens jouable que la série Dark Souls, permettant aux joueurs de se plonger dans des combats plus rationalisés et dynamiques. Depuis l’annonce de la PS5, nous réclamons un remake du jeu de style Demon’s Souls pour PS5, mais alors que cela se concrétise, un joueur a eu une idée … un peu différente. Le développeur de jeux vidéo Lilith Walther a imaginé à quoi ressemblerait Bloodborne dans la première PlayStation, et l’a créé:

Pour le fil de discussion Bloodborne PSX Dev d’aujourd’hui, nous commençons par approfondir les attaques viscérales. A rendu l’animation un peu plus percutante et a également rendu les attaques viscérales survivables (avant qu’elles ne soient une mort garantie. Maintenant, ils font un certain nombre de dégâts) 🧵 pic.twitter.com/B9wbBDW09e – Lilymeister ✨🏳️‍⚧️ BLACK LIVES STILL MATTER (@ b0tster) 15 janvier 2021

Bloodborne: à quoi ressemblerait le jeu sur la première PlayStation

Lilith Walther a travaillé sur une version de Bloodborne pour la PlayStation originale, et à travers son compte Twitter, il a partagé l’avancement de ce projet. Dans ses articles, Walther détaille les mesures qu’il a prises pour transformer un jeu de la taille de Bloodborne en une “déconstruction” low-poly qui peut être exécutée avec la puissance de La première console PlayStation de Sony.

Baptisé du nom de PSX sanguin, utilisation Moteur irréel et présente l’histoire du jeu Hunter en 32 bits. Dans les clips qu’il a partagés sur Twitter, on peut voir le protagoniste manier des armes à feu et des armes de mêlée, face à des ennemis comme les lycanthropes classiques du jeu. On peut s’attendre à des effets de éclaboussures de sang, mouvements de personnages différents lors de l’attaque, du chargement d’écrans, de différents niveaux … et l’animation de la mort que nous connaissons tous si bien.

Avez-vous travaillé sur le VFX de la mort pic.twitter.com/4Aej7kHaO6— Lilymeister ✨🏳️‍⚧️ BLACK LIVES STILL MATTER (@ b0tster) 16 janvier 2021

Bloodborne PSX, apportant le jeu à la première PlayStation

Walther travaille actuellement sur un système de sauvegarde et de chargement de fichiers. L’un des aspects les plus difficiles sur lesquels vous avez dû travailler a été précisément les puissantes attaques viscérales, qui permettent aux joueurs d’infliger une grande quantité de dégâts à l’ennemi si nous appuyons sur (R1) juste pour bloquer l’attaque d’un adversaire; Ces attaques peuvent également être effectuées par derrière.

Ce n’est pas la première fois que les fans utilisent la proposition de Blooborne pour créer leur propre jeu vidéo: l’année dernière nous nous sommes rencontrés Yarntown, un jeu qui mélange les environnements gothiques du titre original avec The Legend of Zelda. Il est créé par le développeur indépendant Max Mraz, et c’est un titre gratuit que vous pouvez télécharger ici.

En attente du remake de la PS5 et du PC

Il semble que les tâches de production du port du jeu sur PS5 et PC seraient presque terminées, selon des informations récentes, mais la pandémie de coronavirus aura retardé l’annonce de ce projet. Les rumeurs à ce sujet remasterisation supposée a maintenu que le jeu atteindrait une résolution 4K et 60fps. Pour le moment, nous devons attendez que les sources officielles confirment ou nient ces informations.