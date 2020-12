Sony Playstation 5 :

Nous pouvons maintenant profiter de Bloodstained: Ritual of the Night sur nos appareils mobiles: la metroidvania vient d’atterrir sur iOS et Android en Espagne et dans le monde, permettant aux utilisateurs de ce marché de profiter également du jeu développé par 505 matchs. Son prix est 10,99 euros sur Google Play et App Store. Nous vous rappelons que vous pouvez également profiter PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam. Dans le futur, la version mobile reçoit un nouveau contenu.

Bloodstained: Ritual of the Night arrive sur les appareils mobiles

“Bloodstained: Ritual of the Night pour iOS et Android présente toute l’action, le gameplay et le contenu de son prédécesseur de console sans compromettre la qualité visuelle ou la fidélité du jeu“rapporte l’équipe de développement sur son site officiel.” En plus de une interface utilisateur repensée et des cônes d’extraits repensés, la version mobile comprend tous les DLC de la console, ce qui rend cette version l’édition définitive du jeu, pour jouer en déplacement. “

Dans ce titre, les joueurs doivent se mettre au travail pour explorer un énorme et dangereux château gothique. Caractéristiques du rituel de la nuit 120 monstres et boss, alors que nous pouvons utiliser 107 armes différentes et 23 capacités différentes qui cherchent à permettre aux utilisateurs d’aborder le jeu en personnalisant leur style de combat “même sans utiliser de manette”.

Comprend tous les DLC du jeu pour un prix de 10,99 euros

L’action se déroule dans une carte 2D il a été «parfaitement adapté» pour être exploré sur les appareils mobiles. Le titre sur mobile comporte également Musique gothique et acteurs de la voix originale du jeu, comme Ami koshimizu (Miriam) et Shusaku shirakawa (Gebel). De plus, ils prévoient ce qui suit: “A l’avenir, la version mobile de Bloodstained: Ritual of the Night aura un nouveau personnage jouable, un mode boss, un mode speedrun et bien plus encore“.

“Koji Igarashi reviens à ce que tu fais de mieux offrez-nous le véritable successeur de Castlevania que nous attendions depuis tant d’années », écrivons-nous dans notre analyse. De plus, nous vous invitons également à lire notre guide complet pour connaître tous nos trucs et astuces.