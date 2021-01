Sony Playstation 5 :

505 Jeux et ArtPlay ont annoncé que Bloodstained: Ritual of the Night vient de recevoir une nouvelle mise à jour gratuite avec quelques nouvelles fonctionnalités passionnantes, notamment un nouveau mode de jeu et un croisement avec le jeu vidéo Kingdom: Two Crowns.

Les nouvelles

Concernant la nouvelle modalité, c’est le Mode classique. Grâce à lui, nous pouvons profiter une nouvelle campagne qui sort du style Metroidvania du jeu principal pour nous offrir une aventure linéaire dans lequel nous devons surmonter plusieurs phases armés uniquement de notre épée-fouet. Comme vous pouvez le deviner, il s’agit d’un hommage non dissimulé aux premiers opus de Castlevania.

En revanche, le croisement avec Kingdom: Two Crowns nous permettra d’explorer un tout nouveau domaine inspiré de cette aventure. Là, nous trouverons un nouveau boss, une nouvelle compétence et un nouvel équipement en forme de couronne.

Un grand Igavania

Bloodstained: Rituel de la nuit fr un jeu de plateforme d’action 2D Metroidvania réalisé par Koji Igarashi lui-même, le principal responsable de Castlevania: Symphony of the Night, qui avec ce jeu a voulu faire une sorte de successeur spirituel de la célèbre série Konami. Il est disponible sur PS4 et PC, Xbox One, iOS, Android et Nintendo Switch.

Si vous souhaitez en savoir plus sur lui, vous pouvez toujours jeter un œil à l’analyse que nous lui avons dédiée lors de leur sortie initiale, où nous nous assurons que “a tout ce que vous attendez d’un bon Igavania– Un level design spectaculaire et un plaisir de se perdre, un développement varié et divertissant dans lequel le retour en arrière se mesure au millimètre, un système de progression et de personnalisation addictif comme lui seul, une multitude de boss finaux, des moments incroyablement ingénieux, beaucoup de rejouabilité et une quantité écrasante de secrets et de surprises à trouver. “De plus, avec notre guide complet, vous pouvez facilement trouver chacun de ses secrets.