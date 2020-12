Sony Playstation 5 :

Bloodstained: Ritual of the Night recevra une mise à jour gratuite en janvier qui intégrera un nouveau gameplay dans le style old school. Ce mode classique nous permettra de parcourir cinq niveaux pleins de démons et de lutter contre les boss finaux difficiles de Gebel, comme le compte officiel de ce jeu l’a précisé sur Twitter.

Comme vous pouvez le voir dans la vidéo qu’ils ont partagée sur ledit réseau social, ce Mode classique présente un style très similaire à la metroidvania classique sur laquelle cette réédition moderne de Koji Igarashi, qui était le producteur de certains des épisodes les plus célèbres de la série Castlevania. Certains des éléments les plus emblématiques de ces titres ont été repris ici, notamment un refonte de l’interface avec le menu permanent classique en haut, pour ramener Bloodstained: Ritual of the Night à ses racines.

Le mode classique ramène un gameplay à l’ancienne en combattant à travers cinq niveaux de démons et en défiant les boss mortels de Gebel. Le nouveau mode arrive gratuitement en janvier! #BloodstainedROTN pic.twitter.com/8a76P7nVEp— Bloodstained: RotN (@SwordOrWhip) 23 décembre 2020

Un bon nombre de mises à jour gratuites

est pas le premier contenu complémentaire gratuit que vous recevez Bloodstained: Ritual of the Night, déjà dans leur campagne Kickstarter à succès, ils ont promis d’ajouter nouveaux modes, personnages et autres fonctionnalités Au jeu; certains sont déjà arrivés, comme le personnage Zangetsu et les options de personnalisation de départ, tandis que d’autres, comme le mode roguelike, ont été supprimés pour toujours.

Sanglant: Rituel de la nuit est disponible sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch. Une version pour les appareils mobiles iOS et Android a également été récemment publiée. Parmi toutes ces versions, il a déjà dépassé le million d’exemplaires vendus, bien que la plupart correspondent à l’hybride de Nintendo. Tu peux lire notre analyse du jeu ici et jetez un œil à notre guide ici.