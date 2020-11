Sony Playstation 5 :

Les XL Candy seront incorporées dans Pokémon GO le 1er décembre 2020 et sont utilisées pour élever le Pokémon au niveau 50. Nous expliquons ici comment les obtenir et combien vous en aurez besoin pour gravir tous les niveaux.

Pokémon GO a reçu l’une de ses plus grandes mises à jour à ce jour, Pokémon va au-delà, ce qui augmente le niveau maximum des entraîneurs de 40 à 50. Les entraîneurs qui atteignent ce niveau pourront commencer Entraînez votre Pokémon au niveau 50, mais pour cela, ils ont besoin d’un nouvel objet, les bonbons XL.

Les Les bonbons XL sont de forme triangulaire, exclusif à chaque Pokémon, et vous en aurez besoin de beaucoup si vous souhaitez augmenter le CP de votre Pokémon au-delà du niveau 40 (c’est la seule façon de le faire). Les Pokémon au-dessus du niveau 40 ne seront pas encore admis dans une ligue PvP.

Nous avons répertorié toutes les façons d’obtenir Candy ci-dessous, sur la base des rapports de joueurs qui ont essayé la fonctionnalité via un accès anticipé (ne débutera pas avant le 1er décembre) et une exploration de données (via PokémonGoHub).

Attrapez un Pokémon: Vous pouvez obtenir entre 1 et 3 bonbons XL. Obtenir des bonbons (et combien) est aléatoire, et peu importe si vous utilisez des baies pour les attraper ou si ce sont des Pokémon brillants ou légendaires.

Échangez un Pokémon: 1 XL Candy (pour un ou les deux formateurs. Si l’un d’entre eux est en dessous du niveau 40, ils ne pourront pas le recevoir).

Faites éclore un Pokémon

5 km: jusqu’à 16 bonbons XL 10 km: jusqu’à 24 bonbons XL Ils ne semblent pas donner des bonbons avec 2 ou 7 km de fils.

Transférer un Pokémon: Si vous en transférez un, vous pouvez recevoir un bonbon, si vous en transférez plusieurs, vous pouvez recevoir plusieurs bonbons.

Boîte mystère Meltan: Jusqu’à 18 bonbons XL. La dernière méthode est la plus directe, mais aussi la plus chère: vous pouvez échangez 100 bonbons normaux pour 1 XL.

Également à travers le datamining, nous vous proposons la liste des bonbons et des poussières d’étoiles nécessaires pour gravir tous les niveaux.

Niveau Stardust Caramel XL Multiplier CP 41 10000 10 0,7953 41,5 10000 10 0,7978 42 11000 10 0,8003 42,5 11000 10 0.8028 43 11000 12 0.8053 43,5 11000 12 0.8078 44 12000 12 0,8103 44,5 12000 12 0,8128 45 12000 15 0,8153 45,5 12000 15 0,8178 46 13000 15 0,8203 46,5 13000 15 0,8228 47 13000 17 0,8253 47,5 13000 17 0,8278 48 14000 17 0,8303 48,5 14000 17 0,8328 49 14000 20 0,8353 49,5 14000 20 0,8378 50 15000 20 0,8403 50,5 15000 20 0,8428

