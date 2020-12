Sony Playstation 5 :

Bravely Default II sortira sur Nintendo Switch le 26 février 2021, mais sa démo définitive est désormais disponible dans l’eShop de la console. Cela a été confirmé par le compte officiel de Nintendo Espagne sur Twitter, où il a encouragé tous les joueurs à rejoindre «les héros de la lumière pour apercevoir leur aventure pica».

Dans cette démo définitive –Démo finale en anglais – nous pouvons jeter un œil aux préceptes de base de Bravely Default II sur Switch: nous pouvons explorer le royaume désertique de Svalon, combattez les propriétaires des astérisques et testez la puissance qu’ils accordent. La démo peut être téléchargé depuis l’eShop de la console, bien que le téléchargement puisse également être activé à partir d’ici en vous connectant au site Web de la boutique numérique.

Deuxième démo de Bravely Default 2

Pendant la démo, nous visiterons l’intrigue de Bravely Default II lorsque les personnages sont déjà plongés dans leur voyage, de sorte que les quatre protagonistes seront disponibles avec leurs compétences et leurs emplois débloqués. De plus, comme l’a souligné Gematsu, télécharger la démo sur Switch avant la date de sortie vous rapportera 100 points platine pour My Nintendo.

Il faut se rappeler que Bravely Default II avait déjà une démo sur Switch; en fait dans Vandale Nous avons pu l’essayer et dans nos impressions nous en avons dit que “l’impression qu’il nous a donné est très encourageante. veine de continuité claireLes joueurs qui ont été fascinés par la beauté, la complexité et l’excellent gameplay incarnés dans l’œuvre originale de Silicon Studios pour Nintendo 3DS, trouveront dans ce nouvel opus un titre qui, semble-t-il, répondra à toutes les attentes. Il est également impossible de ne pas être totalement amoureux de son ligne artistique exquise et sa bande-son sensationnelle, étant l’un des jeux les plus marquants de tous ceux qui font partie du catalogue de titres de cette console “.