Jeunes chevaux, les créateurs de Bugsnax, ont accordé une interview à Kotaku dans laquelle ils ont parlé de la façon dont l’idée a été forgée et de l’avenir de ce jeu vidéo particulier de marionnettes et d’animaux en nourriture. Plus précisément, il a été Kevin Zuhn, directeur créatif et rédacteur de jeux, qui a résolu certains doutes et abandonné le fait qu’ils travaillaient déjà sur Nouveau contenu pour Bugsnax.

Dans une interview chargée de spoilers -que nous vous recommandons de ne pas lire si vous n’avez pas joué à Bugsnax et que vous prévoyez de le faire- Zuhn assure qu’il a encore des choses à dire sur cet univers particulier: nous n’avons certainement pas encore fini de travailler sur Bugsnax», déclare le directeur de la création lorsqu’il est interrogé sur les projets de suites ou de DLC.

Bugsnax aurait pu être très différent, selon son directeur créatif

D’après les paroles de son directeur créatif, il semble que Bugsnax est ouvert à de nouveaux contenus, à la fois sous la forme d’une suite et avec un éventuel DLC. La vérité est que Young Horses n’a pas encore décidé quoi faire de tout ce qu’il veut dire sur cette idée, bien qu’il ait en tête les moyens de l’élargir. Il faudra attendre un peu pour voir comment cette histoire se poursuit.

Un autre détail sur lequel Zuhn a commenté dans cette interview est que Bugsnax aurait pu avoir un ton beaucoup plus sombre que ce qu’il a fini par avoir. Il est vrai que le titre joue très bien la carte entre une esthétique idiote et une histoire plus crue d’une certaine manière, mais le directeur de la création raconte qu’à certains stades de développement le jeu était beaucoup plus sombre qu’il ne l’est maintenant et que même ils ont élevé présenter une fin dans laquelle les voisins se sont transformés en zombies et ont fini par manger le protagoniste.

Bugsnax est disponible sur PS5, PS4 et PC. Dans notre analyse on en dit que c’est “une aventure sympa, amusante et originale avec des traces de Pokémon, mais avec une structure trop rigide”.