Bully 2 est l’une des suites les plus attendues des fans de Rockstar et apparemment le développeur a tenté de récupérer la licence à plusieurs reprises. Rockstar New England est connu pour avoir travaillé sur le jeu entre 2010 et 2013, mais il ne s’est jamais concrétisé. Maintenant, deux initiés Rockstar bien connus – Tez2 et Yan2295 – ont commenté que une nouvelle version a été annulée en 2017 pour concentrer les ressources sur la finition de Red Dead Redemption 2 et du prochain Grand Theft Auto, dont il n’y a toujours pas de nouvelles officielles.

Tez2 explique que la pré-production de GTA 6 a commencé en 2015, puis a ralenti en 2017 en raison de la charge de travail de ces trois grands projets – GTA, RDR2 et Bully 2, ainsi que les mises à jour de GTA Online. Ce forcé d’annuler Bully 2 et de donner la priorité à Red Dead Redemption 2, qui était dans la dernière phase de développement, et Grand Theft Auto, un autre projet à moyen ou long terme. Yan2295 garantit que cette histoire est vraie dans un commentaire Reddit.

Au cours des dernières années, plusieurs rumeurs sur Bully 2 et même le casting conduit à rechercher de jeunes acteurs et professeurs. Cependant, cette nouvelle est apparue en 2019, lorsque, selon la nouvelle rumeur, Bully 2 était déjà annulé.

Take-Two veut plus de jeux

Take-Two est l’un des plus grands éditeurs et chaque jeu Rockstar assure des ventes de plusieurs millions de dollars, mais personne ne peut affirmer que le développement de chaque jeu est trop lent. Take-Two a déclaré vouloir publier “une poignée ou plus de nouveautés importantes chaque année” pour donner une plus grande stabilité économique entre Grand Theft Auto, Red Dead Redemption ou Bioshock, qui sortent une fois tous les plusieurs années: “La variabilité de nos résultats ne disparaîtra jamais, je ne pense pas, pas lorsque vous avez certaines des plus grandes propriétés [intelectuales] des divertissements sur Terre qui ne sortent pas chaque année. »Rockstar a récemment acquis Ruffian Games, les créateurs de Crackdown 2 et Take-Two, a tenté d’acheter Codemasters, mais Electronic Arts a contrecarré l’accord.