Bungie continue d’ajouter du contenu à Destiny 2 – il a récemment lancé Destiny 2: Beyond the Light – mais cette saga n’est pas la seule chose sur laquelle les créateurs de Halo travaillent, et dans une nouvelle interview avec Metro, le PDG Pete Parsons parle clairement plusieurs projets qui pourraient devenir la prochaine grande saga du studio Ou, à tout le moins, développer plus de talents au sein des équipes.

“Nous avons commencé il y a trois ans, Jason Jones, Jonny Ebbert, Zach Russell et quelques autres ont commencé à travailler sur de nouvelles idées. La façon de penser est que ce ne sont pas que de nouveaux jeux. Je pense que c’est le jargon que les gens utilisent. C’est en fait un processus autour de la façon dont nous voulons éclore le potentiel de nouveaux titres, mais surtout surprendre de nouveaux talents“dit Parsons.

Le résultat a été plus satisfaisant que prévu, et en fait ils s’attendaient à “un bon nombre d’échecs de ces incubations et ce qui s’est passé, c’est que nous sommes très enthousiasmés par le travail qui a été faitNon seulement en poursuivant l’univers de Destiny mais aussi parce que nous avons créé un talent si profond, ces idées sont vraiment incroyables. “

Un jeu de tir avec des touches comiques et des personnages amusants

L’article ne se penche sur aucun de ces projets, mais il est possible que nous connaissions l’un d’entre eux. Plus tôt cette année, Bungie a proposé de travailler pour une nouvelle licence sur un ton plus léger que les jeux précédents du studio: “C’est votre mission de créer des jeux qui rassemblent des joueurs dans des communautés très impliquées? Aimeriez-vous travailler sur quelque chose de comique avec des personnages joyeux et fantasques? Pensez-vous beaucoup à la façon dont l’art influence le gameplay, à la façon dont la conception des personnages permet le cosplay, ou à la façon dont les personnages et les lieux parlent à différentes cultures à travers le monde?ont-ils demandé dans l’offre d’emploi publiée par le studio.Beaucoup ont spéculé sur un jeu de la ligne Overwatch, le titre Activision Blizzard.