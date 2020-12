Sony Playstation 5 :

Si ça pouvait choisir le jeu de l’année parmi les projets universitaires, celui de cette année aurait probablement Burn Me Twice, de référence nulle, né dans les salles de classe du Digital University Center U-tad. Il y a quelques jours, le projet a obtenu le Prix ​​des nouveaux talents au Fun & Serious Games Festival 2020 à Bilbao, ce qui ajoute aux récompenses à Meilleur jeu universitaire de Gamelab 2020, Raconte-moi une histoire des IndieDevDay Awards 2020 et la mention comme Finaliste du meilleur jeu PC / console aux II Mlaga 2020 Indies Video Game Awards. Ce sont des réalisations très remarquables pour un jeu créé par 6 étudiants du diplôme en design de produits interactifs (Roberto Benito, Ricardo Caballero, Miguel Lle, Rodrigo Pea, Fernando Suace et Victoria Vicent) et un étudiant, Vctor Lainez, du diplôme en design numérique. Le jeu a également reçu les éloges des joueurs; Burn Me Twice a sur Steam plus de 150 avis très positifs.

Un jeu dans les possibilités du studio et qui était attractif

Le protagoniste de l’aventure est Abigail, une sorcière qui accepte de collaborer avec l’Inquisition pour résoudre des crimes de nature magique. Le protagoniste doit parcourir les scénarios en collectant des preuves grâce à sa capacité à «entrer» dans un monde invisible qui chevauche celui que tout le monde voit et utilise ensuite ses résultats dans les essais. Null Reference Studio a construit un jeu qui transmet le sentiment d’un travail sérieux et avec une finition presque professionnelle grâce à une évolution réaliste en termes de moyens disponibles pour l’étude. Les élèves qui le composent disent qu’après avoir étudié les bases que les professeurs leur avaient données, ils ont réfléchi à un style qu’ils aimaient, était dans leurs moyens et était attrayant pour le joueur. Dans le magasin Unity, ils ont trouvé des éléments qui répondent à ces exigences et les ont utilisés comme base pour créer le reste du jeu.

Les personnages jouent également un rôle important dans le succès du jeu; Selon Null Reference, «grâce au design de chaque personnage, de sa partie visuelle à sa manière d’être, nous avons pu rapprocher les sentiments du public des personnages “. L’action se déroule dans une ville envahie par une maladie contagieuse, ce que l’étude avait déjà décidé il y a longtemps et qu’ils ont modifié pour ne blesser personne pendant la pandémie actuelle. L’étude voulait parler de la discrimination qui existe pour avoir certaines croyances ou d’autres «et les guerres auxquelles on parvient en défendant des idéaux», affirment ses membres. Dans ce contexte de réalité, Null Reference a inclus un élément paranormal, dans lequel Abigail entre dans un monde fantomatique. “le paranormal était un sujet intéressant à traiter, donc, inspirés de films comme Ghost ou de séries comme Entre Fantasmas dans lesquels il y a un médium capable de parler avec les esprits, nous avons décidé de donner à Abigail ce pouvoir », disent-ils depuis le studio.

Bien que cela ait été une expérience avec des résultats très positifs et bien évalués, après avoir obtenu son diplôme de U-tad Null Reference, il a compilé tous les mécanismes qu’ils n’avaient pas été en mesure de mettre en œuvre dans le jeu et l’étude a été dissoute: «Bien que nous soyons très fiers du succès obtenu à la fois sur Steam et dans les salons du jeu vidéo en Espagne avec divers prix, nous ne pouvons nier la réalité, nous voulons travailler et maintenant le panorama du monde n’est pas à son meilleur de sorte que certains étudiants (chacun avec leurs propres problèmes personnels) risquent un plus grand développement. Peut-être qu’à l’avenir nous sauverons l’idée et revenons avec toutes ces idées qui n’ont jamais vu le jour, mais pour l’instant chacun suit son propre chemin “, disent ses composants, qui affirment qu’ils vivaient tous des expériences très différentes. Certains d’entre eux ont décidé de poursuivre leur formation et d’autres ont choisi de chercher du travail. Ils disent tous “ont trouvé ce que nous voulons.”

Le plus simple, commencez le jeu, et le plus difficile, terminez-le

Les étudiants travaillent sur le projet depuis une année scolaire, de septembre 2019 à mai 2020. Pour eux, la chose la plus simple à propos de ce processus était de le démarrer et la chose la plus difficile de le terminer “C’est aussi simple que cela. C’est pourquoi tout professionnel de l’industrie insiste tellement pour que nous finissions les projets que nous avons démarrés, car là la persévérance d’une personne et différencie ceux qui ont le désir et la passion pour leur propre chose de ceux qui n’en ont pas “, disent les anciens auteurs de Null Reference.

Le Digital Technology Center a mis en place il y a quelques années la méthode U-tad, selon laquelle les étudiants de la maîtrise en jeux vidéo Ils complètent la formation théorique par la création d’un jeu vidéo dans des conditions similaires à celles d’un développement réel. Les résultats obtenus ont conduit le centre universitaire à étendre la méthode aux diplômes liés au développement de jeux vidéo, en l’adaptant aux caractéristiques de ces étudiants de premier cycle. et incorporer un directeur de projet, Juan Raigada, et un producteur académique, Daniel Pastor, qui a dit après avoir appris que Burn me Twice avait gagné au festival basque: “” Pour nous, Fun & Serious est comme un championnat national non officiel des universités. Le fait que nos étudiants le gagnent depuis 6 ans d’affilée ne nous remplit pas seulement de fierté, il approuve plutôt notre méthode de formation qui émule les voies et moyens d’un studio professionnel. Mais cette méthode n’a pas pour but de gagner des prix même si nous le faisons, mais de nos étudiants vont avec un portfolio de haut niveau qui les aide à trouver du travail dans les meilleurs studios ».

7 jeux vidéo créés par des étudiants de premier cycle d’U-tad

Pour choisir des projets de diplôme, qui utilisent le moteur Unity, les élèves proposent des idées et les enseignants choisissent les meilleures; les étudiants qui ont soumis des propositions rejetées rejoignent les projets qui ont été sélectionnés. Cette année, les étudiants du diplôme en design de produits interactifs ont créé sept jeux vidéo (Burn Me Twice; HopeBringers, de Critical Miss Games ; Agent-00 par Pas un studio de jeu sérieux; Loco Road par LRT; Noise Hunters par Chasseurs de bruit; Chemin de Yaatra par Société WayToYaatra et pas leur volonté, par Jeux de géosphère, qui sont disponibles gratuitement sur Steam.

Les projets développés à U-tad ont reçu de nombreux prix ces dernières années. Parmi les finalistes des New Talents of Fun & Serious, outre Burn Me Twice ont été nominés les deux jeux réalisés par les étudiants des maîtres Naamu: The Lost Essence, développé par Un studio de loutre, et Shards of Hope, créés par Croquant aux bananes. C’est la première fois que des étudiants de premier cycle remportent le prix Fun & Serious, “Sachant qu’il n’y a que deux promotions en grade que nous avons fait, c’est un succès tant pour l’université que pour ses étudiants “, disent-ils de Null Reference, “outre la façon dont U-tad gère sa formation, il nous a toujours semblé qu’un élève sortait de son éducation beaucoup plus fort s’il faisait des erreurs et s’est battu pour construire quelque chose en appliquant les connaissances acquises. Il y a de nombreuses années avant que vous n’ayez besoin d’aucune théorie pour apprendre, mais en attendant, la pratique est la meilleure dans ce domaine. “