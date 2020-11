Sony Playstation 5 :

Call of Duty: Black Ops Cold War a atteint le n ° 1 des ventes physiques hebdomadaires au Royaume-Uni au cours de sa deuxième semaine; dans la première, il n’a pas réussi, chose inouïe depuis de nombreuses années. Ces données ne sont cependant plus très représentatives du marché car les ventes digitales tournent autour de 50% et on ne connaît pas le succès de Call of Duty dans les téléchargements. Il est suivi de FIFA 21 et Spider-Man: Miles Morales.

Le cas du jeu Insomniac Games est analysé dans Gamesindustry car c’est le pari le plus fort du lancement de la PS5; Nous ne connaissons aucune vente de la console, mais les magasins pensent qu’elle aura été l’un des plus gros lancements de l’histoire du Royaume-Uni. Puisque les jeux ont été mis en vente une semaine avant -le 12 novembre- que la sortie de la console -le 19 novembre, comme en Espagne-, pour connaître les ventes physiques sur PS5, il faudrait ajouter les données de ces derniers. deux semaines, quoi Miles Morales confirmé comme le best-seller lors de la première de PlayStation 5 -au moins dans les magasins-.

1. Spider-Man de Marvel: Miles Morales

2. Call of Duty: Guerre froide Black Ops

3. Assassin’s Creed Valhalla

4. Les âmes du démon

5. Sackboy: une grande aventure

6. Chiens de garde: Légion

7. Godfall

8. Fortnite: le dernier lot de rire

9. Saleté 5

10. Mortal Kombat 11: Ultime

Les ventes de Miles Morales sont inférieures de 57% à celles du jeu Spider-Man 2018, même si là encore, cela ne prend pas en compte la croissance des ventes digitales, qui pourraient être le moyen d’achat pour de nombreux acteurs pour cette aventure plus petite que son prédécesseur.

Nouvelles de la semaine

Quant aux nouveautés, Fortnite: The Last Laugh Bundle entre avec force en cinquième position. Inclut la populaire bataille royale, de l’argent en jeu, des skins et plus de goodies inspirés par les méchants de Batman. Les ventes sont divisées en 32% pour Xbox -One ms Series X | S-, 30% pour Nintendo Switch, 29% pour PS4 et 9% pour PS5.

Hyrule Warriors: Age of Cataclysm entre en sixième position. C’est un musou avec un thème de Zelda et plus précisément de Breath of the Wild. Ses ventes dépassent celles de son prédécesseur – 324% de plus – mais 43% de moins que le remake de The Legend of Zelda: Link’s Awakening, toujours sans compter les ventes numériques.

Mortal Kombat 11 Ultimate Edition fait ses débuts au numéro 30, avec 66% des ventes sur PS5, 15% sur PS4, 14% sur Xbox -les deux générations- et 5% sur Nintendo Switch.

Top 10 des jeux les plus vendus de la semaine dernière au Royaume-Uni

1. Call of Duty: Guerre froide Black Ops

2. FIFA 21

3. Spider-Man de Marvel: Miles Morales

4. Assassin’s Creed Valhalla

5. Fornite: le dernier pack de rire

6. Hyrule Warriors: Age of Cataclysm

7. Chiens de garde: Légion

8. Animal Crossing: Nouveaux horizons

9. Mario Kart 8: Deluxe

10. Minecraft (commutateur)