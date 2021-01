Sony Playstation 5 :

NPD a rapporté que les joueurs de États Unis a battu le record du pays en termes de dépenses de jeux vidéo, atteignant un chiffre de plus de 56,9 milliards de dollars investis dans l’achat de produits liés aux jeux vidéo, 27% de plus que les données enregistrées en 2019.

Call of Duty balaie à nouveau

Être plus précis, 86% de ce chiffre appartient aux jeux physiques et numériques, contenu téléchargeable, abonnements, services cloud, dépenses en jeux vidéo mobiles, PC et plateformes de réalité virtuelle, soit un total de 48,9 milliards de dollars, 26% de plus qu’en 2019.

Concernant les jeux vidéo les plus vendus l’année précédente, nous constatons que Call of Duty: Black Ops Cold War s’est emparé du trône dans le pays, suivi de près par Call of Duty: Modern Warfare. Cela signifie à son tour que c’est la 12e année consécutive qu’un jeu de cette série Activision est devenu le titre le plus réussi du marché.

Animal Crossing: New Horizons, le phénomène best-seller de Nintendo

L’autre phénomène le plus vendu de l’année à la troisième place était, comme vous vous en doutez, Animal Crossing: New Horizons. Fait intéressant, c’est le jeu Nintendo qui a généré le plus de dollars depuis le lancement de Wii Fit Plus en 2010 et les seuls chiffres qui en ont été enregistrés sont ceux de ses ventes au format physique, il serait donc intéressant de s’enregistrer quel poste vient d’être ajouté à ses ventes via l’eShop. Pour sa part, Switch est la console la plus vendue.

Le succès du dernier d’entre nous: 2e partie

Du côté de Sony, il faut noter que The Last of Us: Part II était leur jeu le plus vendu de 2020 aux États-Unis, devenant ainsi le troisième jeu le plus vendu de la société dans le pays, seulement dépassé par Spider-Man et le dernier épisode de God of War.

Top 20 des jeux les plus vendus en Amérique

Au dessous de Nous vous laissons la liste des 20 jeux les plus vendus de 2020 aux États-Unis. Les ventes numériques des titres marqués d’un astérisque ne sont pas affichées.

1. Call of Duty: Black Ops Cold War (Activision Blizzard)

2. Call of Duty: Modern Warfare (Activision Blizzard)

3. Animal Crossing: New Horizons * (Nintendo)

4. Madden NFL 21 (EA)

5. Assassin’s Creed: Valhalla (Ubisoft)

6. The Last of Us: Part II (Sony)

7. Fantôme de Tsushima (Sony)

8. Mario Kart 8: Deluxe * (Nintendo)

9. Super Mario 3D All-Stars * (Nintendo)

10. Final Fantasy VII: Remake (Square Enix)

11. Avengers de Marvel (Square Enix)

12. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (Sony)

13. NBA 2K21 * (Take-Two Interactive)

14. Super Smash Bros. Ultimate * (Nintendo)

15. FIFA 21 (EA)

16. Mortal Kombat 11 (Warner Bros)

17. Dragon Ball Z: Kakarot (Bandai Namco) *

18. MLB: The Show 20 (Sony)

19. Cyberpunk 2077 * (Warner Bros)

20. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Activision Blizzard)