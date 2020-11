Sony Playstation 5 :

Famitsu a déjà publié sa liste hebdomadaire de jeux vidéo et consoles les plus vendus au Japon, cette fois celle correspondant à la période du 9 au 15 novembre; Au cours de ces jours, la Xbox Series X / S et la PS5 sont sorties dans le pays asiatique – bien que cette dernière soit arrivée aujourd’hui en Espagne – ce qui a fortement marqué le classement de la semaine.

Dans la liste des jeux vidéo les plus vendus de la semaine au Japon, nous voyons comment Call of Duty: Black Ops Cold War pour PS4 a été le titre le plus acheté avec plus de 84 000 unités, détrônant Pikmin 3 Deluxe, qui était le jeu le plus vendu de la semaine dernière.

Le deuxième jeu le plus vendu était Assassin’s Creed Valhalla, avec plus de 45000 unités sur PS4, bien qu’en réalité il existe un autre jeu qui s’est vendu plus d’exemplaires, Sakuna: Of Rice and Ruin, car si nous ajoutons les ventes sur PS4 et Nintendo Switch, nous voyons à quel point il dépasse largement le 55000 unités vendues. La liste hebdomadaire nous laisse également avec l’apparition du premier jeu PS5, Spider-Man: Miles Morales, dont la version nouvelle génération a obtenu la dernière position dans ce top 10.

Ci-dessous vous pouvez voir le Liste complète:

[PS4] Call of Duty: Black Ops Cold War (SIE. 13/11/20) 84475 (Nouveau)[PS4] Assassin’s Creed Valhalla (Ubisoft. 10/11/20) 45055 (Nouveau)[NSW] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous.12 / 11/20) 32.906 (Nouveau)[NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo. 20/03/20) 32 585 (5 974 018)[NSW] Pikmin 3 Deluxe (Nintendo. 30/10/20) 31073 (270347)[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo. 18/10/19) 24.115 (1.807.723)[PS4] Sakuna: Of Rice and Ruin (Marvelous.12 / 11/20) 22,955 (Nouveau)[PS4] Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (SIE.11 / 12/20) 22882 (Nouveau)[NSW] Kingdom Hearts: Melody of Memory (Square Enix.12 / 11/20) 22813 (Nouveau)[PS5] Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition (SIE.11 / 12/20) 18640 (nouveau)

Switch n’est pas découragé par la PS5 et la Xbox Series X / S

Dans les ventes de consoles, comme nous le savons déjà, PS5 a vendu un total de plus de 118000 unités lors de sa première au Japon, tandis que Xbox Series X / S il n’atteint pas les 21 000 consoles vendues. avec curiosité Commutateur Nintendo continue d’être en tête de liste et entre sa version standard et le Lite a réussi à vendre plus de 116000 consoles dans la semaine du lancement des machines de nouvelle génération.

Ci-dessous vous pouvez voir le Liste complète:

PlayStation 5103901 (nouveau) Switch 93,671 (13215665) Switch Lite 22596 (2824591) Xbox Series X 16247 (nouveau) PlayStation 5 Digital Edition 14181 (nouveau) Xbox Series S 4287 (nouveau) PlayStation 4 2903 (7,674,109) ) Nouveau 2DS LL (y compris 2DS) 474 (1,746,460) PlayStation 4 Pro 71 (1,575,100) Nouveau 3DS LL 23 (5,888,770) Xbox One X 14 (20,980) Xbox One S 11 (93662)