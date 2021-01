Sony Playstation 5 :

Lundi dernier, Activision a annoncé son intention d’offrir un aperçu du différents modes Zombie extrait de Call of Duty: Black Ops Cold War gratuitement. Aujourd’hui, nous avons appris que à partir de ce jeudi 14 janvier les joueurs d’Espagne et du monde entier peuvent téléchargez une version autonome du mode Zombies maintenant de Black Ops Cold War, via Battle.net, Xbox Live et PlayStation Network. À partir de jeudi, les joueurs pourront tester tout le mode Zombie du jeu jusqu’au 21 janvier, sans frais.

Les zombies envahissent Black Ops Cold War cette semaine gratuitement

est accès gratuit au mode Zombies de Black Ops Cold War comprend diverses modalités de zombies, selon Activision. Tous les joueurs de Zombies peuvent découvrir la carte de lancement du jeu, Die Maschine, qui se développe sur la première carte Call of Duty: World at War Zombies. Les joueurs peuvent également essayer Bout, qui ajoute une minuterie aux zombies, forçant les joueurs à tuer des monstres dans le temps imparti ou risquer leur explosion.

Le mode annihilation est également disponible pendant la période d’accès gratuit, mais seulement pour Joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 en raison de l’exclusivité de cette modalité avec les plates-formes Sony. La mécanique est que deux joueurs devront affrontez des hordes de morts-vivants dans une zone spécifique de la carte, avant de pouvoir continuer à avancer dans la scène.

Le mode zombie peut être apprécié gratuitement du 14 au 21 janvier

Il est à noter que les joueurs qui souhaitent profiter de cet accès gratuit pourront jouer en ligne avec des inconnus et des amis jusqu’à la fin de leur période d’accès. “Ces modes sont disponibles gratuitement pour les joueurs du 14 au 21 janvier”, note Activision sur leur blog, “alors téléchargez Zombies Free Access dès aujourd’hui pour rejoindre les rangs toujours croissants de Requiem et apprendre par des vétérans qui peuvent vous guider pour découvrir les secrets de “Die Maschine”.

Nous vous rappelons que Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PC et PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X / S. “Le nouvel opus du jeu de tir Activision qui arrive sans trop de nouvelles notables mais qui est toujours aussi amusant que jamais”, avons-nous écrit dans notre analyse.