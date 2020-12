Sony Playstation 5 :

Activision a annoncé aujourd’hui que la franchise Call of Duty a dépassé 3 milliards de dollars de réserves nettes au cours des 12 derniers mois, qui est maximum pour la franchise pendant ladite période; Ces réserves nettes reflètent le montant net des revenus qui ont été reçus des produits et services vendus à la fois numériquement et physiquement et comprennent également d’autres aspects tels que les droits de licence ou les marchandises.

L’entreprise célèbre l’atteinte de ces records “en passant à un modèle économique d’écosystème partagé“dans lequel plusieurs expériences coexistent au sein d’une même franchise, comme le récent Call of Duty: Black Ops Cold War, le succès Call of Duty: Modern Warfare et le gratuit Call of Duty: Warzone, sans oublier Call of Duty: Mobile , la version mobile de cette saga de guerre populaire.

Des chiffres records pour Call of Duty

L’ensemble de la franchise a enregistré des chiffres significatifs selon les estimations internes d’Activision et y compris le marché mobile. Jusqu’à présent cette année, les réserves nettes ont augmenté de plus de 80% et les unités vendues ont une augmentation de 40% d’une année sur l’autre. Une autre donnée éclairante est celle qui montre que plus de 200 millions de personnes ont joué à un jeu de la saga cette année. De plus, à la fois sur console et PC, la franchise cette année a enregistré le plus grand nombre de joueurs de son histoire.

A l’occasion de cette annonce, Activision rappelle qu’après le lancement de Call of Duty: Black Ops Cold War -qui est désormais disponible sur PS5, Xbox Series X / S, PS4, Xbox One et PC- contenu complémentaire gratuit en préparation pour la première saison, une première saison à commencer ce mois-ci. On parle de “la plus grande série de contenu post-lancement gratuit, d’événements communautaires et de soutien continu” de la série, plus une intégration complète avec Call of Duty: Warzone.

Byron Beede, vice-président exécutif et PDG de Call of Duty chez Activision, a souhaité consacrer quelques mots à la célébration de ce record et à la situation actuelle de la franchise: “La situation de l’écosystème Call of Duty l’année dernière, à travers le contenu gratuit de Warzone, à Modern Warfare et maintenant, avec Black Ops Cold La guerre, c’était incroyable. C’est le prochain grand chapitre de Black Ops, qui comprend une campagne incroyable, une toute nouvelle expérience zombie et, bien sûr, un multijoueur à indice d’octane élevé. Le lancement n’est que le début. Nous nous concentrons sur l’offre de contenu post-lancement gratuit, sous forme d’événements, et pour l’ensemble de la franchise“.