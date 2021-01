Sony Playstation 5 :

Les joueurs chinois de Call of Duty: Mobile ont dépensé plus de 14 millions de dollars dans le titre populaire Activision et Timi, après que le titre a joui sa première semaine dans la région. Cette version mobile de la saga de tir et d’action a fait ses débuts en Espagne et dans le monde à la fin de 2019, et a depuis généré un total de 644 millions de dollars. Il s’agit de un jeu gratuit qui est disponible dans les deux Systèmes iOS comme Android ainsi que sur PC.

Call of Duty: Mobile débarque en Chine

Le jeu Activision populaire enfin arrivé en Chine le 25 décembre, et a réussi à entrer dans le classé numéro 4 sur la liste des jeux qui ont réalisé le plus gros gain dans le pays. Sensor Tower est basé sur les données de son lancement au 31 décembre, date à laquelle il a été conclu. votre première semaine sur ce marché.

Il n’a pas pu détrôner l’honneur de Tencent pour les rois, qu’il a élevé 64 millions de dollars pendant cette même période. Ensuite, nous découvrons PUBG Mobile, avec 24 millions de dollars collectées; tandis que la troisième place est occupée par Fantasy Westward Journey, avec 23 millions de dollars entrés. “Dans le monde entier, le titre a amassé plus de 25 millions de dollars sur l’App Store et Google Play au cours de cette période., se classant comme le neuvième jeu pour les appareils mobiles qui génère plus de revenus dans le monde », soulignent-ils de Sensor Tower.

Les joueurs chinois ont dépensé 14 millions de dollars sur Call of Duty: Mobile au cours de sa première semaine

Les dépenses totales des joueurs sur Call of Duty: Mobile, y compris le lancement en Chine, s’élèvent à 644 millions de dollars mondiaux depuis que le jeu a fait ses débuts sur mobile et ordinateur. Les dépenses totales sont dirigées par les États-Unis, avec 287 millions de; Le Japon et l’Allemagne suivent. À la fois, les téléchargements mondiaux ont atteint 300 millions, Dont 54 millions proviennent des États-Unis.

La plupart des revenus du jeu proviennent de l’App Store, avec 61%, tandis que 39% proviennent de Google Play. Rappelons que le titre a été lancé en octobre 2019, obtenant la meilleure première semaine pour n’importe quel jeu mobile lors de l’inscription 35 millions de téléchargements. Cet été a accueilli Saison 9, sur lequel vous pouvez en savoir plus ici.